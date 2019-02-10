美加出現「狂鹿症」　疾病控制和預防中心：勿吃受感染肉類

美國地質調查局（United States Geological Survey，USGS）上周三（6日）在Twitter上介紹「慢性消耗性疾病」（Chronic Wasting Disease，CWD）。美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）呼籲，雖暫無人類受感染個案，但建議人們不要食用曾感染CWD的肉類。

#WildlifeWednesday Chronic wasting disease, or #CWD, is a fatal #wildlifedisease affecting the nervous systems of deer, moose, and elk in about half the States in the #US. No treatment is known and it is a focus for #USGS and its partners: https://t.co/qlacbcyqCq Pic: BLM pic.twitter.com/7qrfjkIMtS — USGS (@USGS) 2019年2月6日

明尼蘇達州大學的傳染病研究及政策中心主任奧斯特霍姆（Dr. Michael Osterholm）表示，「我真的相信不是（它）會不會感染人類的問題，而是何時可感染到人類。」

疾病控制和預防中心表示，截至2019年1月，受感染地區已擴散至美國最少24個州和加拿大2個省份，挪威和芬蘭也有受感染個案。韓國也有少量外來個案。CDC也指出，養殖的鹿及麋鹿也有受感染病例。

有研究表明，非人靈長類動物食用受感染鹿肉或接觸病鹿的腦部及體液，也有機會患病。

病毒會破壞鹿科動物神經系統，令牠們出現消瘦、精神萎靡以及其他神經系統症狀。

（美國疾病控制和預防中心）