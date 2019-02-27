【越南特金會】聚焦無核化與放寬制裁具體內容　避免再次「齋噏」

第二次「特金會」周三（27日）起一連兩日在越南河內召開，為避免峰會再次成為「齋噏無行動」，是次討論焦點將落在朝鮮無核化的具體措施及美國的相應行動，試圖化解兩國在制裁與棄核實質意涵和先後次序上的矛盾。

美朝兩國領袖2018年6月12日在新加坡舉行歷史性的會面，雙方會後簽訂聲明內容僅強調朝鮮將「推進朝鮮半島無核化」，但卻沒有具體框架。

韓聯社報道，特朗普和金正恩有可能在會談後簽訂《河內宣言》。為避免「宣言」再次淪為空泛聲明，外界期望是次峰會能就無核化和放寬制裁的實質內涵達成可行方案。

越南特金會：美朝在新加坡特金會簽訂聲明，但內容不過是重覆強調「推進朝鮮半島無核化」。（路透社）

無核化意涵爭議

現階段美朝在「朝鮮半島完全無核化」的觀點上仍有重大分歧。美國認為無核化意味朝鮮單方面放棄所有核武器庫，並允許國際核查員檢查，稱為「完全、可驗證且不可逆轉的無核化」（CVID）；朝鮮則認為無核化包括整個朝鮮半島，希望美國採取「對等」措施，把可以威脅平壤的核武裝力量撤走。

外界擔心，華府難以確保朝鮮在凍結生產核武後，會銷毀已擁有的核武。不少分析相信，除非朝鮮政權感到安全，否則金正恩不會放棄核計劃。

越南特金會：朝鮮2018年5月在外國記者見證下，拆除位於朝鮮東北部的豐溪里核試驗場，炸毀三條地下坑道和附近建築。（路透社）

放寬制裁與美國「對等」措施

要令朝鮮政權感到「安全」牽涉到「如何放寬制裁」的討論。朝鮮一直希望美國放寬經濟制裁，另外美國朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）亦表明，朝鮮無核化取決於美方相應措施。

朝方曾暗示，措施必須包括某種形式的制裁減免和安全保障，例如減少駐韓美軍；移除美軍對韓國的「核保護傘」；或者達成終止韓戰的政治宣言，為締結最終和約舖路。

雖然特朗普明言減少駐韓美軍的選項不在談判桌上，但華府的態度似乎有所軟化。例如美方可能會接受金正恩提出以行動換行動的方式，藉解除部分制裁換取凍結朝鮮核武及導彈生產；特朗普指出對於朝鮮的無核化談判，他並不着急，只要沒有試驗導彈就可以；美方也猶豫是否在朝鮮未完全無核化下達成終戰的政治宣言。

越南特金會：有多名韓國民眾在首爾的美國大使館外舉行集會，抗議舉行特金會，他們擔心一旦兩國簽訂終戰宣言，駐韓美軍人數可能因而減少。（路透社）

兩國盤算

在第二次「特金會」中，美方或尋求與朝方就「無核化」意涵取得共同理解；凍結平壤政府的大規模殺傷武器和導彈計劃；同時尋求與朝鮮建立無核化路線圖，制訂美朝峰會期望；兩國首都互設聯絡官亦是選項之一。

朝鮮手上的籌碼則是廢棄寧邊核設施和洲際導彈，換取美國解除部分經濟制裁；正式終結韓戰；以及繼續暫停美韓大型聯合軍演。

韓國總統府發言人表示，美朝或同意以停戰協定或政治宣言等形式正式結束韓戰。

史丹福大學亞太研究中心主任申起旭稱，兩國領袖需超越峰會的象徵意義，當務之急是達成對無核化的共同理解。

（綜合報道）