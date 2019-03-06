肯德基中國開「雷鋒主題店」　美式快餐本土化成功例子？

很多西方品牌都想打入中國市場，其中一個成功例子就是香港人熟識的肯德基（KFC），這間連鎖美式快餐集團近來再引起話題，周二（5日）在湖南長沙市開設一間以共產黨代表人物雷鋒為主題的KFC分店，店內展示雷鋒畫像、名言等。 港人未必會喜歡這招數，但KFC正是透過「本土化」策略在中國取得成功，何止推出內地文化主題餐廳，餐牌上又有一大堆中式食物，如白粥油炸鬼、京醬雞烤卷等。專家形容，KFC在內地的形象更似是本土品牌，而不是來自西方。

美國有線電視新聞網絡報道，肯德基在中國的「本土化」策略相當成功，最近更涉足一名備受毛澤東讚賞的中共人物身上。中國肯德基趁3月5日是「學雷鋒紀念日」，在雷鋒家鄉湖南長沙市的望城區，推出首家「雷鋒精神」主題餐廳。這間公司如此「識做」，當地的湖南雷鋒紀念館也向其授予「學雷鋒共建基地」的稱號。

此店內會展示雷鋒畫像、日記和名言，又播放他的詩歌《南來的燕子》等。肯德基的湖南市場總經理賀民，向媒體稱餐廳會大力弘揚「雷鋒精神」。

中國肯德基：肯德基3月5日在湖南長沙開辦「雷鋒精神」主題餐廳，獲湖南雷鋒紀念館授予「學雷鋒共建基地」稱號。（人民網）

↓↓↓Twitter有用戶上載中國肯德基餐廳舉辦的「雷鋒火種K計劃」相關照片

肯德基不是第一次在中國使用這種策略，2018年12月，在武漢開辦首間以「楚文化」為主題的餐廳，店內到處可見編鐘和鳳凰畫像等特色佈置，可視為肯德基美國快餐「本土化」的又一例子。

餐牌本地化 賣油炸鬼白粥

更甚是肯德基的餐牌也重視本土化。中國人很多種烹調雞的方式，肯德基似乎也意識到，單單「家鄉雞」未必能留住中國食客，故此肯德基故意在餐牌上特別提供很多中式食品，迎合食客口味，例如滑蛋夾心油炸鬼配白粥、老北京雞肉卷、藤椒嫩筍雞飯等，甚有「家鄉」情懷。

隨住手機支付平台在中國大行其道，肯德基也開發外賣手機應用程式及提供外賣速遞服務，這也與美國人通常自行駕車到快餐店外賣自取的方式不同。

中國肯德基：肯德基2018年12月在武漢開辦首間以「楚文化」為主題的餐廳，店內到處可見編鐘和鳳凰畫像等特色佈置，可視為肯德基美國快餐「本土化」的又一例子。（視覺中國）

肯德基過去在中國也有經歷風波，例如2014年的食品安全風波、2016年因南海問題所致的反美民族主義浪潮，以至現今的中美貿易戰等，但肯德基依舊「安然無恙」。

顧問公司鉑慧（Prophet）上海分公司高級合作夥伴加布爾（Benoit Garbe）指出，中國現在很多人都視肯德基為中國品牌多於西方品牌，實際上中國肯德基2016年已與美國肯德基分家。

中國肯德基：肯德基除了在餐單上下功夫，也甚為留意中國食客的習慣，例如江蘇南通一間肯德基就設有供支付寶使用的人臉付費系統工具。（視覺中國）

肯德基自30多年前打入中國市場，如今在當地已有約6000間分店。根據母公司百勝中國（Yum China）數據顯示，中國肯德基2018年的盈利上升了11%，而中國市場也佔肯德基全球營業額超過25%。

眼見肯德基在中國「本土化」取得成功，不少餐廳也希望有樣學樣。同屬一個集團、同是美式連鎖快餐店的必勝客（Pizza Hut）為了迎合中國人口味推出海螺肉薄餅，又引進機械人侍應等新玩意。惟成效未如理想，也未能取得年輕食客的歡心。

（美國有線新聞網絡／人民網）