肯德基中國開「雷鋒主題店」　美式快餐本土化成功例子？

很多西方品牌都想打入中國市場，其中一個成功例子就是香港人熟識的肯德基（KFC），這間連鎖美式快餐集團近來再引起話題，周二（5日）在湖南長沙市開設一間以共產黨代表人物雷鋒為主題的KFC分店，店內展示雷鋒畫像、名言等。
港人未必會喜歡這招數，但KFC正是透過「本土化」策略在中國取得成功，何止推出內地文化主題餐廳，餐牌上又有一大堆中式食物，如白粥油炸鬼、京醬雞烤卷等。專家形容，KFC在內地的形象更似是本土品牌，而不是來自西方。
美國有線電視新聞網絡報道，肯德基在中國的「本土化」策略相當成功，最近更涉足一名備受毛澤東讚賞的中共人物身上。中國肯德基趁3月5日是「學雷鋒紀念日」，在雷鋒家鄉湖南長沙市的望城區，推出首家「雷鋒精神」主題餐廳。這間公司如此「識做」，當地的湖南雷鋒紀念館也向其授予「學雷鋒共建基地」的稱號。
此店內會展示雷鋒畫像、日記和名言，又播放他的詩歌《南來的燕子》等。肯德基的湖南市場總經理賀民，向媒體稱餐廳會大力弘揚「雷鋒精神」。
中國肯德基：肯德基3月5日在湖南長沙開辦「雷鋒精神」主題餐廳，獲湖南雷鋒紀念館授予「學雷鋒共建基地」稱號。（人民網）
↓↓↓Twitter有用戶上載中國肯德基餐廳舉辦的「雷鋒火種K計劃」相關照片
【吃鸡不忘做鸡人】湖南长沙望城是我党先烈雷锋战士的故乡，3月3日，当地肯德基开张了全国首家「雷锋主题餐厅」。除此之外，肯德基还准备在全省开展「雷锋火种K计划」，将雷锋学习活动常态化，让小朋友在吃的同时认识雷锋、学习雷锋。但也有人民群众表示更期待邱少云主题烧烤店与习近平主题的包子铺。 pic.twitter.com/3pzwrw0nQv— 推特小红旗 (@XhnSoc_RedFlag) 2019年3月6日
肯德基不是第一次在中國使用這種策略，2018年12月，在武漢開辦首間以「楚文化」為主題的餐廳，店內到處可見編鐘和鳳凰畫像等特色佈置，可視為肯德基美國快餐「本土化」的又一例子。
餐牌本地化 賣油炸鬼白粥
更甚是肯德基的餐牌也重視本土化。中國人很多種烹調雞的方式，肯德基似乎也意識到，單單「家鄉雞」未必能留住中國食客，故此肯德基故意在餐牌上特別提供很多中式食品，迎合食客口味，例如滑蛋夾心油炸鬼配白粥、老北京雞肉卷、藤椒嫩筍雞飯等，甚有「家鄉」情懷。
隨住手機支付平台在中國大行其道，肯德基也開發外賣手機應用程式及提供外賣速遞服務，這也與美國人通常自行駕車到快餐店外賣自取的方式不同。
中國肯德基：肯德基2018年12月在武漢開辦首間以「楚文化」為主題的餐廳，店內到處可見編鐘和鳳凰畫像等特色佈置，可視為肯德基美國快餐「本土化」的又一例子。（視覺中國）
肯德基過去在中國也有經歷風波，例如2014年的食品安全風波、2016年因南海問題所致的反美民族主義浪潮，以至現今的中美貿易戰等，但肯德基依舊「安然無恙」。
顧問公司鉑慧（Prophet）上海分公司高級合作夥伴加布爾（Benoit Garbe）指出，中國現在很多人都視肯德基為中國品牌多於西方品牌，實際上中國肯德基2016年已與美國肯德基分家。
中國肯德基：肯德基除了在餐單上下功夫，也甚為留意中國食客的習慣，例如江蘇南通一間肯德基就設有供支付寶使用的人臉付費系統工具。（視覺中國）
肯德基自30多年前打入中國市場，如今在當地已有約6000間分店。根據母公司百勝中國（Yum China）數據顯示，中國肯德基2018年的盈利上升了11%，而中國市場也佔肯德基全球營業額超過25%。
眼見肯德基在中國「本土化」取得成功，不少餐廳也希望有樣學樣。同屬一個集團、同是美式連鎖快餐店的必勝客（Pizza Hut）為了迎合中國人口味推出海螺肉薄餅，又引進機械人侍應等新玩意。惟成效未如理想，也未能取得年輕食客的歡心。
（美國有線新聞網絡／人民網）