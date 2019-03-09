【Marvel隊長】「百視達」變電影場景　輝煌一時卻將僅餘最後一間

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萬眾期待的電影《Marvel隊長》終於上映，故事發生在90年代的美國，片中除了重現傳呼機等集體回憶，更可見主角從天而降，跌落至影視連鎖店百視達（Blockbuster）的門外。

這家著名影音店曾遍布全球，在香港也曾設有多家分店。但隨着歲月變遷，百視達如今只剩下2間店舖。

其中在澳洲珀斯（Perth）的分店也將在3月底結業。此意味着位於美國奧勒岡州本德市（Bend）的門市，即將成為全球最後一間百視達店舖。

最後一間百視達：百視達曾在香港設有24間分店，惟在2004年逐漸結業撤出。（法新社）

美國的百視達集團曾是無人不知的影視店，高峰時期擁有逾9000間分店，在本港也設有24間分店。

但好景不常，隨着盜版、大眾改變睇電影習慣等問題，百視達2004年逐漸結業並撤出香港市場。

該公司並在2010年宣布破產。集團結束旗下所有租賃店業務，只剩下少數特許經營者繼續營運店舖。 

最後一間百視達：本得市的百視達是目前全球「唯二」的百視達門市，在3月31日後將成為全球唯一一間。（美聯社）

百視達最後一間海外分店、澳洲珀斯分店將在3月31日結業，周四（7日）則是租賃的最後一天。店鋪會在餘下日子銷售DVD及藍光碟等庫存。

在珀斯分店結業後，美國奧勒岡州本德市（Bend）的門市將成為全球碩果僅存的最後一間百視達。

不少人對此都不勝唏噓，甚至擔心美國門市也會關門。不過在美國門市任職15年的店舖總經理哈丁（Sandi Harding）大派定心丸，表示業務持續增長，「每日都有人來開辦新會員卡」。

哈丁形容，這家店舖的顧客來自全美各地，很多公司的前僱員都會慕名而來，「大家就像失散多年的老友，到櫃檯後輸入自己的員工編號」。

他補充，店舖無客人只是外界的刻板印象，顧客並不是恐懼和拒絕科技，也不是無法跟上時代的「上一代人」，反而是一些尋找懷舊風情、集體回憶及歸屬感的年輕人。

雖然《Marvel隊長》中的百視達店舖，只是虛構場境，但未知這家將成全球唯一的美國本得市百視達，會否成為一個新景點？哈丁就希望，這家店作為僅餘的門市，能激起人們「開會員卡」的動力。

最後一間百視達：圖為百視達會員卡。（美聯社）

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（綜合報道）

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