萬眾期待的電影《Marvel隊長》終於上映，故事發生在90年代的美國，片中除了重現傳呼機等集體回憶，更可見主角從天而降，跌落至影視連鎖店百視達（Blockbuster）的門外。 這家著名影音店曾遍布全球，在香港也曾設有多家分店。但隨着歲月變遷，百視達如今只剩下2間店舖。 其中在澳洲珀斯（Perth）的分店也將在3月底結業。此意味着位於美國奧勒岡州本德市（Bend）的門市，即將成為全球最後一間百視達店舖。

最後一間百視達：百視達曾在香港設有24間分店，惟在2004年逐漸結業撤出。（法新社）

美國的百視達集團曾是無人不知的影視店，高峰時期擁有逾9000間分店，在本港也設有24間分店。

但好景不常，隨着盜版、大眾改變睇電影習慣等問題，百視達2004年逐漸結業並撤出香港市場。

該公司並在2010年宣布破產。集團結束旗下所有租賃店業務，只剩下少數特許經營者繼續營運店舖。

最後一間百視達：本得市的百視達是目前全球「唯二」的百視達門市，在3月31日後將成為全球唯一一間。（美聯社）

百視達最後一間海外分店、澳洲珀斯分店將在3月31日結業，周四（7日）則是租賃的最後一天。店鋪會在餘下日子銷售DVD及藍光碟等庫存。

在珀斯分店結業後，美國奧勒岡州本德市（Bend）的門市將成為全球碩果僅存的最後一間百視達。

不少人對此都不勝唏噓，甚至擔心美國門市也會關門。不過在美國門市任職15年的店舖總經理哈丁（Sandi Harding）大派定心丸，表示業務持續增長，「每日都有人來開辦新會員卡」。

We just got off the phone with an Australian radio station. The last Blockbuster in Australia is closing at the end of this month making our Bend Oregon Store the Last Blockbuster on the Planet!!!! #LastBlockbuster #IntheWorld — Blockbuster Bend (@BlockbusterBend) 2019年3月5日

哈丁形容，這家店舖的顧客來自全美各地，很多公司的前僱員都會慕名而來，「大家就像失散多年的老友，到櫃檯後輸入自己的員工編號」。

他補充，店舖無客人只是外界的刻板印象，顧客並不是恐懼和拒絕科技，也不是無法跟上時代的「上一代人」，反而是一些尋找懷舊風情、集體回憶及歸屬感的年輕人。

雖然《Marvel隊長》中的百視達店舖，只是虛構場境，但未知這家將成全球唯一的美國本得市百視達，會否成為一個新景點？哈丁就希望，這家店作為僅餘的門市，能激起人們「開會員卡」的動力。

最後一間百視達：圖為百視達會員卡。（美聯社）

（綜合報道）