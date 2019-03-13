【英國脫歐】下議院以149票之差否決草案　郝爾彬：協議已死

英國國會周二（12日）表決脫歐協議草案。首相文翠珊雖獲歐盟同意對協議作出具法律約束力修改，但協議仍未能獲大多數議員支持，最終以242票贊成、391票反對遭否決。

脫歐協議以149票之差再度遭否決。下議院1月表決協議時，政府慘輸230票，為英國民主時代政府最大敗仗。今次表決票數差距雖然收窄，但仍是政府近代第四大敗仗。據下議院網站所示，有75名保守黨議員倒戈投下反對票，工黨則有3名議員倒戈支持協議，而向來支持政府的北愛爾蘭民主統一黨（DUP）10名議員則一所如指反對協議。

文翠珊向議員表示，對下議院的取態感遺憾，仍然相信最好的結果是達成協議有序脫歐。她表示，未來數日將一如承諾就脫歐其他選項投票表決，並宣布保守黨議員可按個人取態自由投票。文翠珊亦指，相信大部分議員支持有協議脫歐，但如果未能及時通過協議，無協議脫歐將是預設選擇，政府亦會公布無協議脫歐的相關政策。

在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）形容，政府的脫歐協議「已死」，並強調必須排除無協議脫歐。他表示，再會提出工黨的建議，相信或會獲大部分議員支持，但願意與政府談判。郝爾彬又稱，是時候舉行大選。

英國脫歐：下議院周二（12日）否決現有脫歐協議草案，議會周三（13日）將投票表決是否接納無協議脫歐。（資料圖片）

早前有報道引述保守黨資深議員指，黨內有近25名議員將會「轉軚」支持文翠珊。但由於上一次脫歐協議表決中，文翠珊政府以230票之差大比數落敗，加上有指部分保守黨議員將投下棄權票，表決前已預計政府將再次吞下敗仗。

文翠珊在國會審議協議期間再極力爭取議員支持。她形容如果協議遭否決，將無法脫歐。針對愛爾蘭「補底方案」，文翠珊提出三項措施作保障，包括立法容許北愛爾蘭議會就是否實行「補底方案」掌握話語權、立法確保英國和北愛在「補底方案」下維持相同的監管標準，以及立法禁止透過脫歐協議擴大愛爾蘭南北合作。

（路透社／衛報）