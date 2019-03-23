美洲開發銀行取消會議　中國表遺憾

美洲開發銀行（Inter-American Development Bank，IADB）決定取消下周在成都舉行的年會，中國外交部周六（23日）表示對此遺憾。外交部稱中方在會議取消一事上沒有任何責任。

路透社周五（22日）引述消息人士報道，中國拒絕讓委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）的代表出席美洲開發銀行年會，組織在周六取消這個有48個成員國代表出席的會議。

消息人士說，中國拒絕改變立場後，美洲開發銀行執行董事會周六在華盛頓開會做出這項決定。執行董事會會在30天內投票重新安排年會的日期與地點。

美洲開發銀行上周表決，讓瓜伊多支持的哈佛大學經濟學家豪斯曼（Ricardo Hausmann），取代委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的理事會代表出席年會。美國周四（21日）威脅說，如中國拒絕承認以及向豪斯曼提供簽證，美國及其地區盟友會退出會議。

瓜伊多1月先行就任委內瑞拉臨時總統，之後展開推翻馬杜羅的行動。包括美國及歐盟等西方國家或組織多承認瓜伊多為委內瑞拉元首，但俄羅斯支持馬杜羅。中國在此事上採取不干涉別國內政的立場。有數名消息人士向路透社指出，中國提出不邀請豪斯曼或馬杜羅的代表出席，可免會議變得政治化。

美洲開發銀行是促進拉丁美洲發展的最大借貸機構。是次美洲開發銀行年會在成都舉行，也是中國首次舉行這會議。