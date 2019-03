英國到底能否或如何脫歐,至今仍然充滿變數。當地大批網民在網上聯署要求取消脫歐,目前人數突破300萬人。與此同時,亦有一班反脫歐民眾走上街頭反對英國脫歐。路透社指,數十萬民眾周六(23日)在倫敦市中心遊行,提出「二次公投」的要求。

英國脫歐:大批民眾周六(23日)在倫敦遊行,要求二次公投。(路透社)

▼想看更多遊行圖片,請即按以下圖輯:

+ 3 + 2

英國首相文翠珊(Theresa May)周五(22日)向國會議員發表公開信,表示經過商討後,歐盟為英國的未來定下4個選項,當中提到假如自己的方案沒獲足夠支持,她不會要求第三度在國會闖關。當地媒體報道,如今文翠珊辭職的壓力與日俱增。

大批支持留歐的民眾周六(23日)中午在海德公園(Hyde Park)聚集,參與「交由人民決定」(Put It To The People)遊行,他們行經唐寧街,並以國會大廈為終點。

不少示威者揮舞歐盟旗幟,希望英國可以留在歐盟,要求政府再舉行第二場公投。主辦單位稱遊行規模遠超2018年10月的同類活動,當時他們稱,估計參與人數達到67萬人。

(綜合報道)