【誠實豆沙包】日本高官自爆撥款建路　只因是「安倍晉三地盤」

日本國土交通省副大臣塚田一郎捲入失言風波。他周一（1日）講述當地一個公路工程時，非常坦白地指公路途經首相安倍晉三及副首相麻生太郎的選區，因此「不得不撥款資助」，意味工程完全是因為政治理由而開始。塚田的發言飽受爭議。

日本高官塚田一郎自爆中央政府撥款建路工程的原因，「是首相安倍晉三的地盤，又是麻生太郎的地盤，道路工程怎可能停止呢？」。（朝日電視）

國交省副大臣塚田一郎周一（1日）在福岡縣的知事選造勢集會上，就下關北九州道路工程發言。此工程過去一直因各種理由凍結，但當安倍晉三就任首相後，塚田一郎2018年獲任命國土交通省副大臣，這個工程開始動工。

塚田在會上說道：「大家想一下，下關是誰的地盤？是首相安倍晉三的地盤，道路工程怎可能停止呢？」他又稱「當時參議長吉田博美走進來，向我說了這句，我即時就『忖度』到意思了。」

「忖度」一詞有揣測之意，一度成為日本2017年的流行語。2017年日本爆發森友學園風波時，森友學園前理事長籠池泰典解釋事件時使用忖度一詞，忖度隨即成為「官員揣度上司之心辦事」的形容詞。

工程停滯24年 因政治理由撥款

下關北九州道路，是福岡縣北九州市連接山口縣下關市的高速公路工程。現時北九州市前往下關市，可經關門橋及關門隧道前往。但因大橋與隧道均日久失修，經常臨時關閉或出現交通擠塞。

新高速公路計劃早在1995年提出，但因財政問題每屆中央政府均無法撥出費用支持工程。直到最近政府終於願意出資，支援勘查費用。

但塚田解釋是因為政治理由才撥款，下關市是安倍晉三的選區，北九州則是麻生太郎的選區。兩個選區是現任首相及副首相的地盤，所以必需開始工程。

在野黨要求塚田辭職

塚田在發言後受到責難，在野黨要求塚田辭職，自民黨亦要求塚田不要胡亂發言。塚田周三（3日）為發言謝罪，表示撤回有關發言，但拒絕辭職。

（日本放送協會）