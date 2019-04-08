俄專家：北約只會攻擊弱者　因此不會針對中國

2019年是北大西洋公約組織（簡稱北約，NATO）建立70周年，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（4日）表示，北約需要調整策略，應對來自俄羅斯和中國的威脅。 有俄羅斯專家則認為，中國在短期內不會成為北約特別關注的對象，因為北約只攻擊弱者。

北約上周三（3日）在華盛頓舉行會議，期間將會首次正式討論中國構成的威脅。美國副總統彭斯（Mike Pence）當日，中國崛起是北約今後數十年要面對的一大挑戰。美國國務卿蓬佩奧翌日（4日）同樣指，除了俄羅斯的威脅，北約還要應對中國的戰略競爭，包括科技與5G技術。

俄羅斯衛星通訊社報道，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，北約不認為中國對其安全構成戰略威脅。俄羅斯戰略形勢中心主任科諾瓦洛夫（Ivan Konovalov）認為，北約不會在可見的將來針對中國，因為中國是北約無法戰勝的對手，而北約只攻擊弱者。

（俄羅斯衛星通訊社／華爾街日報）