【閘住反彈無回頭】伊朗還擊將美軍中央司令部列為「恐怖組織」

美國周一（8日）正式將伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）列為外國恐怖組織，向德黑蘭政府施加更大壓力。伊朗隨即還擊，將華府列為「恐怖主義政府」，並宣布將美軍中央司令部及相關軍事力量列為恐怖組織。

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（8日）正式將伊朗革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）列為外國恐怖組織，向德黑蘭政府施加更大壓力。這將是美國首次正式把外國國家的軍隊，列為恐怖組織。美國國會有7日時間審視，議員倘不反對便會生效。

伊朗國會國家安全委員會隨即在同日宣布，為回應繼美國的「非法」和「無理行動」，德黑蘭將美國為恐怖主義政府，並將美國中央司令部為恐怖組織。國家安全委員會聲明指摘，美國中央司令部損害伊朗國家安全，並破壞「無辜的伊朗及非伊朗人」的生命，以促進美國在西亞的「侵略政策」。

聲明提及美國參與殺害也門人民，支持政府軍與沙特阿拉伯領導的多國聯軍對胡塞武裝組織（Houthis）進行殘酷軍事行動，並形容美國及其盟國「一直是西亞地區極端主義團體和恐怖主義分子的擁護者」。委員會強調，華盛頓必須承擔後果及責任。

伊朗此前已表明會採取報復行動。該國外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周日（7日）在Twitter推文，警告特朗普應清楚，此舉只會令美國陷入另一場災難。

伊朗國會國家安全委員會主席法拉赫特皮謝（Heshmatollah Falahatpisheh）上周六（6日）表示，如美國將伊朗伊斯蘭革命衛隊列入恐怖主義名單，伊朗也會把美國軍隊列入恐怖份子黑名單中，而且排名僅次於極端組織ISIS。

（綜合報道）