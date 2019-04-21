【持續更新】斯里蘭卡連環襲擊　4名中國公民受傷

復活節本是全球多處民眾慶祝的節日，2019年4月21日這天卻成是斯里蘭卡的國殤。 該國國內多處發生連環爆炸，至少3間教堂及兩間酒店受襲，至少50人死亡、逾200人受傷。暫時未有組織承認責任。

斯里蘭卡復活節當日（21日）發生6宗連環爆炸事件，三間酒店及三間教堂傳出爆炸。其中一間發生爆炸的教堂、位於尼甘布的聖塞巴斯蒂安教堂（St.Sebastian's Church）於Facebook公開爆炸後損毀情況。（Facebook/sebastianchurch150）

【14:42】中國駐斯里蘭卡使館表示，已第一時間啟動應急預案，通知當地中資企業、華僑華人及在斯訪問的國內團組注意安全。

使館又指，據目前掌握情況，已有4名中國公民受中輕度傷送醫，使館領事官員已前往探視，傷者目前狀況穩定。

【14:26】路透社引述消息報道，該國總理在襲擊發生後召開緊急安全理事會會議。

【12:37】當地傳媒報道，兩間分別位於最大城市科倫坡（Colombo）及尼甘布（Negombo）的教堂周日舉行復活節禮拜時先後發生爆炸，導致超過34人受傷，法新社則引述消息人士指，事件造成最少80人受傷。其中一間發生爆炸的教堂、位於尼甘布的聖塞巴斯蒂安教堂（St.Sebastian's Church）於Facebook呼籲公眾伸出援手，並公開事發後照片，見到教堂內一片凌亂，屋頂被炸開，地上滿佈碎片和血跡。

另外有消息指科倫坡的香格里拉（Shangri-la）及肉桂樹大酒店（Cinnamon Grand Hotel）亦傳出爆炸，但暫時未知損毀情況或傷者身分。《新浪網》報道，中國駐斯里蘭卡大使館已經啟動應急方案，通知當地華僑及中資機構人員注意安全，避免前往人多密集地方。

Multiple explosions in Colombo and other parts of Sri Lanka during Easter mass: Witnesses. pic.twitter.com/Lh5sjyfHzn — Ahmer Khan (@ahmermkhan) 2019年4月21日