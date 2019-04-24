【朝俄峰會】金正恩首度近距離接受記者採訪

朝鮮領袖金正恩周三（24日）首次訪問俄羅斯，並將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。他抵達邊境城市哈桑站時，首度近距離接受記者採訪。

金正恩接受俄羅斯之聲電台（Radio Rossii）獨家採訪，並回應即將舉行的朝俄領導人會談。他表示帶着人民的溫暖來到俄羅斯，希望這次訪問成功並取得成效，在與普京的會談中將能夠討論朝鮮半島問題和朝俄雙邊關係。

這次是金正恩首次近距離接受記者採訪，亦是第2次公開回應外國記者提問。金正恩在整段對答過程中回應流暢，但稍為缺乏眼神接觸。

↓↓金正恩回應記者提問

Ким Чен Ын в Приморье: Я приехал в Россию с теплым чувством моего народа. Надеюсь, что визит будет успешным и полезным, что во время переговоров с Путиным мы сможем обсудить урегулирование на Корейском полуострове и наши двусторонние отношения pic.twitter.com/DYs9tmCZV6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2019年4月24日

金正恩上一次回答外國記者提問，是於2月28日的越南河內特金會的記者會上。當時《華盛頓郵報》記者問及能否與特朗普達成協議，金正恩回應稱相信會有好成果。

（綜合報道）