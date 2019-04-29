【外遊注意】ISIS斯里蘭卡式「恐襲地圖」　馬爾代夫有份

英國《星期日電訊報》（Sunday Telegraph）引述情報官員消息指，由於極端組織ISIS已經不需要兼顧佔領區，恐怖份子能向旅客發動如斯里蘭卡連環爆炸模式的襲擊。

斯里蘭卡連環襲擊：斯里蘭卡尼甘布的聖塞巴斯蒂安教堂（St. Sebastian's Church）4月21日當天受襲，圖為閉路攝錄鏡頭拍得疑似「人肉炸彈」進入教堂的一刻。（路透社）

報道指，在ISIS佔領地被攻陷後，相信逃離敘利亞和伊拉克的聖戰士將會保集中對度假村施襲。報道引述一名高級消息人士指，印度、馬爾代夫和東非國家肯尼亞和坦桑尼亞的度假村是最容易遇襲的地點。

報道引述一名情報消息人士稱，其中一大的憂慮是恐怖份子改變策略。消息人士稱，當ISIS經營其所謂「伊斯蘭國」之時，需要像一個政府般提供包括醫療保健等「公共服務」，這使他們花上很多時間，但現在他們不用，並且可以利用大量時間做宣傳和發動襲擊。

報道引述另一名消息人士稱，雖然ISIS的「哈里發國」被摧毀是極好的事，但會在短至中期內將會帶來麻煩。ISIS戰士們將分散至世界各地，尋求發動襲擊以推廣其信息。

以倫敦為基地、專門追蹤ISIS的研究員塔米米（Aymenn Jawad Al-Tamimi）認為，大家應該預期在可見未來內，將會有更多和更經常出現這類襲擊，斯里蘭卡並不是單獨案例。若非要說出它是什麼，它是一次試驗。

恐襲地圖：消息人士指出，印度、馬爾代夫和東非國家肯尼亞和坦桑尼亞的度假村是最容易遇襲的地點之一。（Google Map）

（星期日電訊報／太陽報）