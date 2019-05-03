【一帶一路】美國務院唱反調　籲勿墮債務陷阱

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上周四（25日）一連三日在北京舉行，37個國家元首、政府首腦、聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）等均有出席。 美國不但未有派代表參加，更在發放影片「倒米」。美國國務院網站ShareAmerica日前推出影片，呼籲世界各國應留意「一帶一路」倡議，切勿「陷入中國一帶一路的債務陷阱」。

一帶一路：美國國務院網站ShareAmerica周三推出影片，指出「一帶一路」目前已擴大到亞洲、非洲和南美，並準備延伸至歐洲，惟倡議當中存在種種問題。（影片截圖）

影片有中文、英文、法文及阿拉伯文等版本，並在周四（2日）獲美國駐中國使領館在Twitter轉發。

片中指出，中國倡議的「一帶一路」旨在加強與世界各地的經濟與政治聯繫，目前已擴大到亞洲、非洲和南美，且準備延伸至歐洲，惟倡議當中存在著種種問題。

影片以厄瓜多爾一個水電站工程為例，指工程貸款條件苛刻，但卻質素低劣不合安全標準，更導致下游農場經常氾濫及出現環境問題。

一帶一路：美國國務院網站ShareAmerica周三推出影片，以厄瓜多爾一個水電站工程為例，呼籲世界各國應留意「一帶一路」倡議。（影片截圖）

影片引述美國智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）的獨立報告指出，「一帶一路」引發喪失控制權、債務及腐敗等問題，往往成為北京的戰略資產，呼籲各國領導人必須認識到與北京合作的後果。

影片指出，經濟發展不應該涉及不透明的掠奪性貸款，並宣稱美國提供的投資，不會導致有關國家陷入債務泥沼，是自由和公平的貿易，又可帶來穩定的經濟成長。

一帶一路：美國國務院網站ShareAmerica周三推出影片，指「一帶一路」引發喪失控制權、債務及腐敗等問題。（影片截圖）

習近平在論壇回應西方質疑

面對西方種種質疑，中國國家主席習近平4月26日在高峰論壇的演講中，強調「一帶一路」項目推進過程中「綠色（green）、開放（open）和廉潔（clean）三個理念的重要性，又承諾不會讓人民幣貶值、強化更開放的市場以及「一帶一路」的共贏等等，以消除外界對「一帶一路」的憂慮。

（綜合報道）