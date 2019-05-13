美農業部長珀杜：希望中國不要報復　繼續當美國農產品顧客

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）周日（12日）表示，即使華盛頓政府對價值2,500億美元的中國輸美商品加徵25%關稅，但他希望中國仍是採購美國農產品的顧客。

珀杜告訴彭博社，「我們最大的目標是讓中國不要報復並留在談判桌上談定一筆好交易」。他指出，若中國報復，美方亦會作出回應。

他聲稱正仔細研究一項計劃，並會在「幾天至幾周」內把它提交給總統特朗普（Donald Trump）。

特朗普上周五（10日）在Twitter推文，「若我們從自己的農民手中購買150億美元農產品，遠遠超過中國現在所購買，我們將有超過850億美元用於新的基礎設施，醫療保健或其他任何東西。中國（經濟）會大大減速，我們會自動加速！」

....If we bought 15 Billion Dollars of Agriculture from our Farmers, far more than China buys now, we would have more than 85 Billion Dollars left over for new Infrastructure, Healthcare, or anything else. China would greatly slow down, and we would automatically speed up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2019

（彭博社）