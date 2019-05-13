美農業部長珀杜：希望中國不要報復　繼續當美國農產品顧客

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美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）周日（12日）表示，即使華盛頓政府對價值2,500億美元的中國輸美商品加徵25%關稅，但他希望中國仍是採購美國農產品的顧客。

珀杜告訴彭博社，「我們最大的目標是讓中國不要報復並留在談判桌上談定一筆好交易」。他指出，若中國報復，美方亦會作出回應。

他聲稱正仔細研究一項計劃，並會在「幾天至幾周」內把它提交給總統特朗普（Donald Trump）。

特朗普上周五（10日）在Twitter推文，「若我們從自己的農民手中購買150億美元農產品，遠遠超過中國現在所購買，我們將有超過850億美元用於新的基礎設施，醫療保健或其他任何東西。中國（經濟）會大大減速，我們會自動加速！」

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（彭博社）

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