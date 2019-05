在伊朗與美國的緊張對峙不斷升高時刻,伊朗外交部長扎里夫(Mohammad Javad Zarif)上周六(18日)於結束訪華接受伊朗伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)訪問,他說德黑蘭不想要戰爭,而且沒哪個國家有「可以對抗伊朗的想法或錯覺」(idea or illusion that it can confront Iran)。