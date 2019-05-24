美國年度國防授權法草案針對中國威脅

美國參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）周四（23日）公布年度國防授權法（National Defense Authorization Act，NDAA）草案，針對中國威脅美國的軍事優勢，應對中國在全球日益增加的影響力。

草案總值7500億美元，將授權美軍購買94架洛歇馬丁（Lockheed Martin）的F-35隱形戰機，並將土耳其從共建第五代F-35戰機的國家清單上除名。草案也會出資協助美軍對核武器庫進行現代化的計劃。

草案要求建立一份與中國有軍事聯繫的中國機構及公司清單，用來審查中國學生和研究員的簽證申請。委員會向記者解釋，很多大學會進行有關軍事應用的研究，美國官員擔心中國會竊取知識產權，大學無法得知自己正在進行的研究是否受到有關威脅。

委員會承認，美國的軍事優勢受戰略競爭者如中國和俄羅斯威脅，又提到中國的「一帶一路」倡議，形容是國際貸款計劃。

草案也授權組建太空軍，並禁止國防部將駐韓美軍人數縮減至2.85萬以下。另外亦有36億美元可用作建造美墨邊境圍牆。

由民主黨控制的眾議院軍事委員會6月將發表另一份國防授權法草案，屆時兩院會合併討論，達成共識才會表決通過。

（路透社）