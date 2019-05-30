中美首次女主播舌戰上線！　演講學霸VS選美冠軍　隔空激辯貿易戰

中美貿易戰升溫之際，中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣，與美國霍士財經網（FOX Business Network）女主播列根（Trish Regan），在香港時間周四（30日）上午8時，就兩國的貿易矛盾直播辯論。 外界甚為關注兩名女主播的背景，資訊顯示，二人均畢業於著名學府，不但是傳媒界經驗豐富的「老江湖」，更各自擁有驚人的CV﹙履歷﹚。

中美女主播辯論：列根曾在節目中以長達11分鐘回應劉欣的評論。（資料圖片）

中方代表：「演講學霸」劉欣

44歲的劉欣現為央視旗下的中國國際電視台《欣視點》節目主持人，曾先後任職《中央電視台》英語國際頻道主持人、央視駐日內瓦記者等。除中文和英語外，還精通法語及土耳其語。

她畢業於南京大學外國語學院，就讀大學期間更是更是一名「學霸」。1995年她在世界英語聯合會（English Speaking Union）的國際英語演講比賽中獲得冠軍，成為首位獲得該獎項的中國人。

中美女主播辯論：劉欣畢業於南京大學外國語學院，是首位在國際英語演講比賽獲得冠軍的中國人。（資料圖片）

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美方代表：「選美冠軍」列根

46歲的列根是霍士財經網主持人及撰稿人，目前是《列根黃金時段》（Trish Regan Primetime）節目主持人，她富有財經新聞經驗，曾任職哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國財經新聞網站CNBC及彭博社。

列根精通英文、西班牙文及意大利文，曾採訪委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）、美國總統特朗普，以及有華爾街維權股東之稱的伊坎（Carl Icahn）等名人，她年輕時還代表過新罕布什爾州參加1994年美利堅小姐（Miss America Pageant）選美。

中美女主播辯論：列根曾任職多家美國媒體，現在是霍士財經網節目主持人。（Getty Images）

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中美貿易戰正酣之際，中美兩國女主播激辯的消息自然成為兩國社交媒體上熱話。二人將於在早上8時正式衛星連線辯論，由於直播在在霍士財經網播出，劉欣僅以嘉賓身份參與節目，中國環球電視網因版權問題未獲得節目授權，只能作實時報道。

事緣劉欣上周三（22日）在節目中駁斥列根有關貿易戰的言論；後者在翌日的節目中用長達11分鐘回應，並「下戰書」邀請劉欣上節目辯論。劉欣上周五（24日）應約，雙方定下辯論日期。

（綜合報道）