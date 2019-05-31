匈牙利多瑙河沉船　肇事烏克蘭籍郵輪船長被捕

位於匈牙利首都布達佩斯的多瑙河（Danube River）水域周三（29日）有郵輪與觀光船相撞，7名韓國人喪生，21人失蹤。匈牙利救援隊伍官員稱，找到倖存者機會渺茫。警方表示，現年64歲、烏克蘭籍的郵輪船長因涉水上航行期間從事不顧後果的不當行為導致大量傷亡而被捕。 來自保安閉路攝錄鏡頭的影片顯示，郵輪Viking Sigyn以高速從後撞向雙層觀光船美人魚號（Mermaid），撞上後者左舷。

事發於匈牙利國會大廈附近的橋下，周三晚9時左右，郵輪Viking Sigyn從後撞向雙層觀光船美人魚號（Mermaid）。美人魚號於7秒內沉沒，當時船上載有30名韓國遊客、3名韓國導遊，以及2名匈牙利船員。

擔任「在外公民保護對策本部」本部長的韓國外長康京和周四（30日）率領救援隊伍及官員前往匈牙利，部分死者家属亦一同出發。她與匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）會在香港時間下午3時30分舉行新聞發布會。

韓國外交部指出，被撞觀光船出事時載有30名韓國乘客、包括1名兒童；另有3名韓國導遊以及2名匈牙利籍工作人員。意外中7名韓國人獲救、7人死亡。21名失蹤者中，有19名是韓國人。7名倖存者獲救時體溫過低，但情況穩定。

（路透社／韓聯社）