NASA開放國際太空站進行商業活動　「太空旅遊」最快2020年成真

美國太空總署（NASA）宣布，首度計劃將國際太空站對民間關放，讓企業安排「太空旅行團」。惟成為太空遊客所費不菲、或需付接近6000萬美元（約4.68億港元），並非普羅大眾能負擔得起。 NASA表示最快在2020年 開始允許私人企業太空人到國際太空站，每次最多停留30天，每晚費用約3.5萬美元（約27.3萬港元）。

美太空總署（NASA）開放國際太空站：圖為從發現號穿梭機拍攝到的國際太空站照片。（美聯社）

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.@Space_Station is open for commercial business! Watch @Astro_Christina talk about the steps we're taking to make our orbiting laboratory accessible to all Americans. pic.twitter.com/xLp2CpMC2x — NASA (@NASA) June 7, 2019

NASA指出，此舉是為署方籌募經費，用於2024年將太空人送到月球。不過美國總統特朗普（Donald Trump）與部門的看法似乎有點不一樣。

他周六（8日）在Twitter推文中指出，他不認為NASA應該將焦點放在美國「重返月球」，而是應該將注意力放在火星。不過他的推文卻引起網民議論，因為他寫道「月球是火星的一部分」。

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2019

他推文真正的意思應該是「我認為NASA應將注意力放在將人類送往火星，計劃也包括讓美國『重返月球』。」不過網民與媒體卻趁機「抽水」，指這位美國總統連「月球是地球的衛星」這一點都不知道。

特朗普對火星與月球的取態似乎也出現「前言不對後語」的情況。NASA在5月13日宣布2024年將美國太空人再度送上月球。特朗普之後在Twitter語帶激昂地推文支持，並編列16億美元預算予NASA。

（英國廣播公司／赫芬頓郵報）