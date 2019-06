伊朗半官方的塔斯尼邁通訊社(Tasnim News Agency)周六(22日)報道伊朗外交部發言人穆薩維(Abbas Mousavi)所講,不論美國決定如何,該國不容國家邊界受侵犯;伊朗將堅定對抗美國任何侵略行為或威脅。

伊朗周四(20日)擊落美軍一架RQ-4「全球鷹」(Global Hawk)無人機,稱軍機當時入侵領空,並公開部分機身殘骸為證據。美國則指它是在國際空域被擊落。美國本來計劃同日報復,對伊朗一些目標進行空襲,惟美國總統特朗普(Donald Trump)周五(21日)表示,他最終煞停行動,因為這可能會導致150人死亡。他亦表示無意與伊朗開戰。

美伊緊張局勢升溫,美國聯邦航空局( Federal Aviation Administration,FAA)周四宣布禁止美國航空公司的飛機飛越伊朗控制的霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)及阿曼灣(Gulf of Oman)的國外地區上空。包括國泰航空在內全球多間航空公司響應。伊朗周六表示,其空域是安全而可靠的(safe and secure)。

(綜合報道)