【逃犯條例】英國外相候俊偉：支持香港但不接受暴力行為

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英國外相候俊偉（Jeremy Hunt）在競選保守黨黨魁期間繼續關注香港反《逃犯條例》示威情況。他在周一（7月1日）推文，稱強調英國對香港以及其自由的支持是堅定不移，但反對暴力行為。

候俊偉在推文中寫道：「從競選活動中走開，想在這個紀念日強調英國對香港以及其自由的支持是堅定不移。沒有暴力行為是可以接受的，但香港人須保有在合法情況下進行和平抗議的權利，一如數以十萬勇敢的人今日所展示的情況。」

侯俊偉6月30日發聲明，表示會繼續密切觀察香港的情況，並會繼續催促中國尊重《中英聯合聲明中國外交部周一回應稱，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務都已全部履行完畢。英方近期頻頻對香港事務指手劃腳、橫加干涉，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

侯俊偉上周二（6月25日）在國會表示，英國對香港的情況仍然感到非常擔憂，促請香港政府就反《逃犯條例》遊行期間發生的暴力事件展開獨立調查。他稱在英方的擔憂得到正視前，英國不會再批出向香港警方輸出裝備的許可證。

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（候俊偉Twitter帳戶）

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