國際勞工組織：10%高收入者佔全球一半人工

國際勞工組織（International Labour Organization）周四（4日）發表報告，表明薪酬不平等的情況仍普遍存在，而且貧者愈貧、富者愈富。 報告指出，最高10%的收入者，獲得近一半的全球工資總額（48.9%）；而工資最低薪的20%工人，收入僅不到工資總額的1%。

國際勞工組織收集189個國家的數據統計，顯示2004年到2017年間，最高收入20％佔全球勞工薪資總額的比例有所增加，而其他勞工的收入佔整體比例卻不斷縮水。

報告指出，從總體來說，全球薪酬不平等的問題，自2004年以來有所改善，但這只是因為中國及印度等大型新興經濟體崛起，實際上在很多國家內部層面，薪酬不平等的情況有增無減。

報告又顯示，全球約3億勞工每月收入達7500美元（約58500港元）；相比之下，全球約一半勞工（約16億人），每月收入僅有200美元（約1560港元）。當中最低收入的10%勞工，每月收入只有22美元（約171.6港元）。

國際勞工組織經濟學家戈米斯（Roger Gomis）表示，這些低收入工人需要工作近30年，才能賺取高收入族群一個月的人工。他又指出，高收入者薪金增加，會導致中產及低收入工人收入下降。

（綜合報道）