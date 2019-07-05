國際勞工組織：10%高收入者佔全球一半人工

即時國際
撰文：
最後更新日期：

國際勞工組織（International Labour Organization）周四（4日）發表報告，表明薪酬不平等的情況仍普遍存在，而且貧者愈貧、富者愈富。

報告指出，最高10%的收入者，獲得近一半的全球工資總額（48.9%）；而工資最低薪的20%工人，收入僅不到工資總額的1%。

國際勞工組織收集189個國家的數據統計，顯示2004年到2017年間，最高收入20％佔全球勞工薪資總額的比例有所增加，而其他勞工的收入佔整體比例卻不斷縮水。

報告指出，從總體來說，全球薪酬不平等的問題，自2004年以來有所改善，但這只是因為中國及印度等大型新興經濟體崛起，實際上在很多國家內部層面，薪酬不平等的情況有增無減。

報告又顯示，全球約3億勞工每月收入達7500美元（約58500港元）；相比之下，全球約一半勞工（約16億人），每月收入僅有200美元（約1560港元）。當中最低收入的10%勞工，每月收入只有22美元（約171.6港元）。

國際勞工組織經濟學家戈米斯（Roger Gomis）表示，這些低收入工人需要工作近30年，才能賺取高收入族群一個月的人工。他又指出，高收入者薪金增加，會導致中產及低收入工人收入下降。

日本通過勞工改革法案　未來5年最多可引進34.5萬人
匈牙利連續多日爆發示威　近萬民眾斥新勞工法是「奴隸法」
德國降低技術外勞門檻　吸引非歐盟國勞工　不再德國人優先
印度女工革命　成功爭取有櫈坐　揭勞工慘況

（綜合報道）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。