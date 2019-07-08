越南駐華大使：戰略和經貿合作　兩國關係亮點

越南國會主席阮氏金銀周一至周五（8日至12日）應邀率團訪華。越南官媒越通社（VNA）訪問越南駐中國大使鄧明奎，談及兩國關係。鄧明奎表示，中越關係的四大亮點包括兩國不斷深入發展全面戰略合作夥伴關係，以及經貿投合作關係；民間交流有助兩國人民互相了解，雙方亦一致同意維護南海（越南稱東海）和平穩定。

鄧明奎表示，中越全面戰略合作伙伴關係穩步發展並不斷走向深入，兩國政治互信不斷加強，高層互訪頻繁。他指出，越南真誠希望與中國一起努力，促進兩國睦鄰友好與全面合作關係發展。他指出中國國家主席習近平多次強調十分重視越南，視兩國為「超越一般意義上的雙邊關係」，希望從「戰略高度和長遠角度」，在各領域與越南全面合作。

他指出，兩國經貿與投資合作關係不斷走向深入，成為近年一大亮點。他指出中國連續15年成為越南第一大貿易伙伴，而越南躍升為中國第八大貿易伙伴。越南對華出口增速高於中國對越出口增速，故此越南對華的貿易逆差規模雖然仍處於較高水平，但已呈現逐漸下降態勢。中國超市和電子商務網站更多的出售越南商品，同時越方正努力同中方談判，力推越南水果對中國的正貿出口。

中越關係：越南駐南寧總領事館總領事黃玉榮在中越企業交流會上發言。（視覺中國）

他指出，兩國民間交流真正成為兩國關係的重要支柱，有助於加強兩國人民的友誼，以及推進雙邊經貿投資合作。2018年，中越往來遊客多達1000萬人次，兩國直航每周有600多班次，也有愈來愈多中國大學生選擇越南語專業。阮氏金銀訪華期間將舉行「中國越南文化日」活動，旨在加深中國人民對越南的了解。

鄧明奎指出，雙方一致同意攜手維護東海（南海）和平與穩定。儘管南海問題仍較為複雜，但兩國領導人多次討論，就管控分歧、不採取使南海局勢複雜化的行動達成共識。雙方在同意促進有關海上問題的談判機制取得實質性進展；與東盟一同全面有效落實《東海各方行為準則》（DOC）；通過符合包括1982年《聯合國海洋法公約》在內的國際法的和平措施解決爭端。