中國制裁對台軍售美企　哪些軍火商將受影響？

美國國務院批准對台灣出售價值約22億美元的武器，中國外交部7月12日宣佈，中國將向參與售台武器的美國企業實施制裁。諸如雷神（Raytheon）、通用動力陸地系統公司（General Dynamics Land Systems）等美國大型國防企業，可能將受到影響。

美國此次對台軍售，包括108架M1A2T「艾布拉姆斯」（Abrams）坦克，250枚FIM-92「毒刺」（Stinger）防空導彈、14輛M88A2裝甲救濟車、16輛M1070A1重型裝備運輸車。

其中，M1A2T坦克由美國通用動力陸地系統公司設計、並由美軍「聯合系統製造中心」（Joint Systems Manufacturing Center）負責生產。「毒刺」（Stinger）防空導彈的生產商，則為美國大型國防合約商雷神公司。

此外，M88A2裝甲救濟車由英國航太系統公司（BAE）生產，M1070A1重型運輸車的生產商為美國豪士科集團（Oshkosh Corporation）。

中國外交部發言人耿爽12日表示，美國向台灣出售武器是嚴重違反國際法和國際關係基本準則，亦嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全，「為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。」

（綜合報道）