特朗普種族歧視風波　美國百年歷史以來首次成功譴責總統

美國眾議院7月16日通過議案，譴責總統特朗普針對4名少數族裔民主黨議員發言。這是美國逾百年以來，首次通過針對總統的譴責議案。

特朗普不點名批評4名民主黨員「應回去爛掉且充滿罪惡的老家」，引發千層浪。（美聯社）

美國國會過去曾通過多次譴責議案，包括2019年3月眾議院通過的「針對仇恨表現與言論」議案，譴責任何有關針對種族、宗教、移民等的歧視，但真正針對總統的譴責議案寥寥可數。

過去曾僅4次針對總統

根據2018年國會研究處（Congressional Research Service）2018年一份報告，美國國會歷史上僅有4次嘗試譴責總統，其中包括1868年約翰遜（Andrew Johnson）與1998年克林頓（Bill Clinton）的彈劾案。但兩次彈劾均不成功。

尼克遜（Richard Nixon）在1974年亦遭國會彈劾，但他在國會審議議案前已宣告辭職，所以不計算在內。

另外兩次是1909年老羅斯福（Theodore Roosevelt）及1912年塔夫脱（William Howard Taft）的譴責案，但均以失敗告終。

譴責已過但不考慮彈劾

這次的譴責案得到了民主黨的踴躍回應，出身自印度的民主黨議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）在議會上發言，表示自己聽過多次「滾回老家」的説話，但卻是「第一次聽見白宮會這樣説」。投票結束後，有民主黨議員高呼彈劾特朗普。

但分析相信民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）應不會直接推動彈劾案，除因彈劾案最終難以在參議院通過外，彈劾亦會影響即將舉行的2020年總統大選。民主黨能通過譴責案已創造歷史，具有相當象徵意義。

（紐約時報）