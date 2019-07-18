國際原子能機構總幹事天野之彌擬辭職　傳健康問題影響工作

日本共同社、路透社及彭博社周三（17日）引述引述消息人士報道，國際原子能機構（IAEA）總幹事天野之彌計劃在2020年3月提早離任，消息指他在2018年受到患病困擾，令他的身體變成虛弱，因而有意辭職。

現年72歲的天野之彌在2017年獲IAEA聘任第三個4年任期，原本在2021年11月30日才任期屆滿。不過他在2018年9月表示在海外接受治療，導致健康明顯轉差，但他當時沒透露自己患了甚麼病，而他之後亦復工至今。

消息指他會在下周初宣布辭職，由誰接任和組織的前途成為外界揣測的議題。路透社指兩位可能出馬的人選包括阿根廷駐IAEA代表格羅西（Rafael Grossi）及組織的首席協調員、羅馬尼亞的費魯塔（Cornel Feruta）。

天野之彌可能在2020年3月離任，讓35國理事會可以有足夠時間選出繼任人，再於9月9日舉行的年度大會由各成員國表決。他曾指IAEA的工作是着重於技術多於政治，該組織的其中一個職責是監督伊朗的核子活動是否遵守2015年與美國及歐洲多國簽訂的核協議。華府在2018年宣布退出，英、法、德至今仍繼續嘗試與伊朗挽救協議。

對於天野之彌準備離職的傳聞，IAEA指總幹事會就自己的前途與理事會接觸，並在適當時候正式交代。

（綜合報道）