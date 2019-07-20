【荃灣武器庫】TATP烈性炸藥　 容易製造＋殺傷力大

香港警方根據線報於7月20日搗破一個位於荃灣工廠大廈單位內的「武器庫」，拘捕1名27歲男子。警方表示，探員除發現懷疑爆炸品以及10枚已完成製作的燃燒彈，還有名為「TATP」的烈性炸藥。 TATP由於容易製作、容易引爆而且殺傷力強，故此亦被稱為「撒旦之母」（the mother of Satan）。

全名是三過氧化三丙酮（Triacetone triperoxide）的TATP，首次在19世紀末由德國化學家製成。說它容易製作，指的是其原料可輕易在市面購得，包括丙酮（acetone）、含氧水（oxygenated water）和硫（sulfuric）、鹽酸（hydrochloric acid）或硝酸（nitric acid）。我們常用的洗甲水就是丙酮，含氧水則常見於消毒劑。

製成之後呈白色結晶狀的TATP，是極為不穩定及敏感的爆炸品。它能為熱力及摩擦所點燃，僅是將它移動，甚或靜止不動，都有可能出事。

爆炸品專家奧爾福德博士（Dr Sidney Alford）2017年接受英國《獨立報》訪問時指出，歹徒僅需24小時便可造出足以用來殺人的份量。 美國《化學和工程消息》周刊網站2016年發布影片，實驗證明僅15克的TATP便能將一個置於庭院前的郵箱炸至難以辨認。

荃灣工廈破獲武器庫及檢獲懷疑爆炸品，爆炸品處理課（EOD）到場引爆可疑物品。（賴南秋攝）

過去數年在一些傷亡慘重的恐怖襲擊中，都能找到TATP的身影，包括2015年11月的法國巴黎連環恐襲，以及比利時布魯塞爾2016年3月的恐襲。布魯塞爾恐襲發生後，警方在搜查疑兇住所時發現疑用於製作「撒旦之母」的材料。 比利時聯邦檢查官萊烏（Frederic Van Leeuw）當時指出，警員在犯家中發現150公升的丙酮、30公升的含氧水、引爆裝置以及裝滿一整個公事包的釘。

英國倫敦2005年7月7日發生導致52人死亡、逾700人受傷的恐襲，兩周後的7月21日又再發生爆炸襲擊，所幸僅1人受傷。英國其後確認炸彈是歹徒自製，以及相信內含TATP。當時有目擊者稱表示，在其中一次爆炸發生時嗅到醋的氣味，這是TATP燃燒所產生。

TATP也是極端組織ISIS用於施襲的選擇之一，敘利亞及伊拉克的聖戰分子在這方面起初是業餘程度，發展到後來就成立一整個實驗室，將製造TATP提升至工業生產水平。組織曾發布文件，教人製作TATP。

（綜合報道）