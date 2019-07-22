伊朗與英國護衞艦無線電錄音曝光　革命衞隊：服從命令就安全

英國油輪「史丹納帝國號」（Stena Impero，前譯因佩羅號）遭伊朗扣押，一段在油輪被扣前，伊朗革命衞隊與英國海軍護衞艦蒙特羅斯號（HMS Montrose）的無線電錄音7月21日曝光，對話中可聽見伊朗人員要求史丹納帝國號改變航道的命令。

錄音由英國海事安全公司發布，錄音中可聽見伊朗人員要求史丹納帝國號改變航道：「只要服從命令就會安全，你被要求即時轉向至360度。」

不久後無線電傳來蒙特羅斯號的通話：「我們是英國軍艦Foxtrot 236，我們重覆船隻正在公認的公海海峽上通過，根據國際法，船隻的通行不得受到妨礙、阻礙、阻止或阻撓。」蒙特羅斯號當時與史丹納帝國號距離半小時多的距離，無法及時抵達現場。

伊朗人員其後回應指無意挑戰，並稱只因安全理由想檢查史丹納帝國號。

一艘伊朗革命衞隊的快艇駛近油輪史丹納帝國號。（路透社）

被扣押後換上伊朗旗

史丹納帝國號19日遭伊朗革命衞隊扣押，船隻已停泊在阿巴斯港。據伊朗國營電視台影像，油輪被更換並掛上伊朗國旗，報道稱23名船員安全。

這23名船員有18名來自印度籍、3名俄羅斯籍、1名拉脱維亞籍及1名菲律賓籍。

伊朗國營電視台20日發放了一段革命衞隊利用小艇及直升機登上史丹納帝國號的片段，半島電視台引述伊朗革命衞隊指出，他們在霍爾木茲甘省港口（Hormozgan Ports）和海事組織的要求下，採取行動扣押史丹納帝國號。