《伊朗核協議》笈笈可危　歐洲板斧所剩無幾？

伊朗波斯灣局勢持續緊張，英法德等國急於展開《聯合全面行動計劃》（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）、即《伊朗核協議》的挽救工程。現時歐洲協助伊朗迴避美國制裁的「貿易往來支持工具」（INSTEX）經已運作，但德黑蘭政府不滿機製成效不佳，要求歐洲在9月上旬提出具體措施抵銷華府制裁。 惟不少專家認為華府的對伊政策難以預測，歐洲某程度上受到制肘，除非總統特朗普「放軟手腳」，否則核協議的前景愈來愈暗淡。

美國自2018年5月退出JCPOA，恢復對伊朗實施制裁。伊朗不滿並逐步撤回履行協議中的承諾，包括增加濃縮鈾庫存和濃度等。德黑蘭政府認為，JCPOA的重點是以豁免制裁換取該國不發展核武，強調行為符合協議條款，難以稱得上構成違約。

歐盟成員國外長7月15日齊集布魯塞爾相討伊朗問題，但會議結束後，他們除了淡化伊朗舉措的重要性之外，卻仍未能提出令伊朗滿意的具體經濟措施。半島電視台（Al Jazeera）便引述以常駐日本的伊朗分析家努拉尼（Ali Noorani）認為：「我對此不太樂觀，因為歐盟沒多少能夠阻止美國制裁。」

伊朗核協議：歐盟外交政策主管莫蓋里尼（Federica Mogherini）提出非歐盟成員國有可能加入INSTEX。（路透社）

INSTEX不支援石油貿易 伊朗不滿

英法德3國自2月着手建立的INSTEX特殊交易渠道，用以繞過美國制裁和國際銀行系統，與伊朗進行貿易。惟機制現時只允許交易人道物資和藥物等不受美國制裁的貨品，伊朗一方認為無助解決問題。彭博社便指出，自6月28日起運作的INSTEX，至今尚未進行過一宗何交易。

不少觀察家認為，除非德黑蘭能即時獲得實質好處，紓緩其受制裁打擊的經濟以換取該國遵守核協議，否則歐洲現階段的努力仍是不足夠。伊朗官員期望，歐洲能建立變通機制，使交易範圍涵蓋石油這項伊朗的重要出口商品。

伊朗核協議：伊朗革命衞隊7月20日在阿曼海域扣押英國運油輪「史丹納帝國」號（Stena Impero，前譯因佩羅號）。（路透社）

專家：面對美國壓力 歐洲領袖欠缺政治決心

美國智庫全國美籍伊朗人理事會（National Iranian American Council）研究員圖西（Sina Toossi）指出，伊朗需要和期望的是根據核協議實質地減輕制裁。惟他指出歐洲「不太可能」能實現伊朗的條件，即石油採購和銀行聯繫正常化。他認為，問題在於歐洲領袖在面對美國時，沒有展示出堅持其獨立性的政治決心，亦沒有力地抵抗次級制裁。

比利時國際危機研究組織（International Crisis Group）伊朗計劃負責人瓦朗茲（Ali Vaez）則指出，在美國壟斷全球金融系統下，歐洲沒有美國跟正眼對視的意志，亦不能在一個由美國主宰的全球金融系統中，以身為一個主權完整以及團結實體來行動。

伊朗核協議：在歐洲力挽救瀕臨崩潰的《伊朗核協議》之際，美國在霍爾木茲海峽的行為卻令情況更趨緊張。（路透社）

特朗普攪局 歐洲位置更被動

在歐洲國家奮力挽救瀕臨崩潰的《伊朗核協議》之際，美國總統特朗普（Donald Trump）政府卻頻頻攪局，為原本經已脆弱的歐洲—伊朗關係帶來不安。7月4日，英軍按美國要求在直布羅陀海峽扣押一艘伊朗油輪，直接促成伊朗20日扣押英國油輪「回禮」。

加拿大智庫外交與和平研究所（The Institute for Peace and Diplomacy）副主席贊吉阿巴迪（Younes Zangiabadi）指出，伊朗的政策從「戰略忍耐」轉移至主動抵抗，美國已間接地與伊朗有更多外交接觸，並重點指出特朗普正親自跟進其盟友和伊朗的會談；法國則試圖營造環境，使華府和德黑蘭能在JCPOA框架下展開談判，但任務就會變相成為説服特朗普停止制裁。

由此可見，雖然美國已離開《伊朗核協議》，但始終仍舊是伊朗問題的核心，歐洲國家想要挽救JCPOA，相信難以避過喜歡「雙邊談判」的特朗普一關。除非特朗普轉軚，或者歐洲能在交易伊朗石油的難題上找到缺口，否則《伊朗核協議》的前途將十分不明朗。