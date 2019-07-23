英國因應運油輪被拘　正擬制裁伊朗

英國運油輪「史丹納帝國號」7月19日被伊朗革命衞隊扣押。英國首相文翠珊（Theresa May）22日召開內閣危機應對委員會（COBRA）會議商討對策。英國官員正在研究針對伊朗實行制裁措施，以此催促德黑蘭政府釋放運油輪。

英國《星期日電訊報》報道，英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）7月20日表示，國會議員21日會收到有關實行「（針對伊朗）進一步措施」的更新資料。

報道指政府官員在考慮針對伊朗實施一系列外交及經濟制裁措施，包括凍結伊朗人的資產。政府可能尋求再度對伊朗實施本已在2016年解除的聯合國及歐盟制裁措施。

侯俊偉22日在國會發言，強調霍爾木茲海峽的航行自由不容妥協，指伊朗如果繼續如此危險行徑，德黑蘭需要接受伊朗海岸線外水域會有更大規模的西方國家軍力存在。他強調，英國會以外交方式為事件降温，無意引起雙方衝突。

對於有意見認為英軍戰艦為當地航行的英國船隻提供護衞，侯俊偉稱所有駛入霍爾木茲海峽的英國船隻可以向事先通知英軍，並在需要時提供協助，但認為英軍沒可能為每一艘船隻護航。

美國19日向包括日本在內的盟國外交官發表簡報，建議一同建立一個軍事同盟，確保行經霍爾木茲海峽的船隻安全。據報英國有意加入美國的行列，在波斯灣執行護航任務。

侯俊偉稱，國際社會是時候採取正確行動，確保所有駛經有關水域的船隻安全，並提出由歐洲國家組成護衞隊，研究該建議如何與美國的計劃互相補充。