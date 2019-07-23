英國擬成立歐洲海上護衞艦隊　護航波斯灣船隻

英國油輪遭伊朗扣押，外相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示希望能在波斯灣成立及部署一支由歐洲國家領導的海上護衞艦隊。侯俊偉未有談及具體由哪個國家組成及規模。

侯俊偉在緊急會議上表示，英國希望可以循外交途徑解決問題，但伊朗扣押油輪的行為令英國不得不採取強硬措施應對。他並稱若伊朗持續走向危險道路：「他們需承受沿岸線將有更多更大的西方軍事駐守的代價。」

侯俊偉未有談及具體由哪個國家組成及規模。英國現已要求所有英國船隻，若有意穿越霍爾木茲海峽需事前知會。

侯俊偉表示擬籌組有關艦隊目的，是保障船員和貨物能夠安全通行。他稱在過去48小時曾與歐洲多國進行建設性的討論，亦會在稍後與美國展開討論。

同日主持緊急會議的文翠珊表示，英方僅有30架的護衞艦，無法為每艘通過霍爾木茲海峽的商船護航。

英國油輪史丹納帝國號（Stena Impero，前譯因佩羅號）自19日被伊朗扣押，至今仍未放行。

史丹納帝國號：伊朗7月19日在霍爾木茲海峽扣押兩艘英國運油輪，圖為伊朗革命衞隊的快艇7月21日靠近其中一艘被扣油輪史丹納帝國號（Stena Impero，前譯因佩羅號）。（美聯社）

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