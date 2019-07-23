英國新任首相23日出爐　英版特朗普預計獲勝

經過多輪的激烈角逐後，英國保守黨黨魁和新任首相人選當地時間7月23日正式出爐，英國前外相約翰遜（Boris Johnson）預計將獲勝，一頭金髮的他經常被外界稱為英國版本的特朗普。

約翰遜預計將獲勝

英國保守黨黨魁選舉的投票已於當地時間7月22日下午5時截止，之後保守黨立即開始點算16萬黨員的選票，選舉結果預計在當地時間23日早上11時之後宣佈。

當地時間23日下午5時左右，新任英國首相將在唐寧街10號進行首次演講，並在當天稍晚些時間進行內閣任命。而現任首相文翠珊（Theresa May）將在同日參加最後一次「首相問答活動」。

文翠珊還將於24日出席最後一次國會問答環節，之後會回到首相府收拾物品，然後到白金漢宮正式向英女王辭職。她動身到白金漢宮前，會在唐寧街發表告別演説。

新保守黨黨魁隨後會到白金漢宮謁見英女王，並獲任命成為新首相及籌組新政府，正式入主唐寧街。

民調顯示，約翰遜在保守黨黨員間的支持度達六成，顯著領先現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt），很有可能接替文翠珊，成為英國史上首位由單一政黨黨員、而非由國會議員或全體選民選出的首相。

「約翰遜預計將成為獲勝者。」法新社稱，保守黨的民意調查結果顯示，約翰遜的支持率為73%。英國博彩公司開出賭盤，侯俊偉的獲勝機率僅為十五分之一。

最大危機是脱歐 最緊急危機是伊朗

路透社稱，當英國新首相24日走進唐寧街10號時，擺在他面前的仍然像文翠珊當初那樣是一個幾乎無解的問題：脱歐僵局。約翰遜曾承諾，不管能否與歐盟達成新協議，英國都要在10月31日的最後期限前離開，這使得他從上任的那一刻起就將面臨棘手的脱歐挑戰。

約翰遜21日在英國《每日電訊報》上撰文稱，只要有上世紀60年代美國登月般的決心，就可以解決脱歐問題中有關愛爾蘭邊界「補底方案」（Backstop）等技術性問題。該問題目前已經成為漫長脱歐談判中最大的絆腳石之一。約翰遜説，「現在我們需要的是意志力和動力」。

對於約翰遜的強硬態度，歐盟堅稱不會與英國重啟脱歐協議的談判。此外，由於擔憂約翰遜堅持的「硬脱歐」可能給英國帶來巨大風險，英國財相夏文達（Philip Hammond）和司法大臣郭達瑋（David Gauke）21日宣稱，一旦約翰遜勝出，他們將辭職。

與此同時，伊朗問題也是英國新任首相面臨的一大麻煩。「約翰遜將面對的最大危機是脱歐，但他面臨的最緊急危機則是伊朗」，英國《觀察家報》22日引述對前海軍上將威斯特勛爵的專訪稱，英國和伊朗互相扣留油輪的危機正在迅速發展，無論誰擔任新首相，任職後的首要事情就是解決這一危機。他説，由於英國政客們的目光都集中在選舉新首相和脱歐問題上，因此與伊朗的危機容易受到忽視，存在導致戰爭的錯誤估計或愚蠢行為的真正風險。

「英國走在錯誤的道路上」，德國新聞電視台22日稱，英國可能選擇約翰遜擔任新首相，這是由於約翰遜試圖像美國總統特朗普（Donald Trump）一樣對外顯示本國的強硬。但英國人忘記了現實，他們仍然活在「大英帝國」的夢裏，卻不知道英國和世界都早已改變。英國未來會跌得很慘。