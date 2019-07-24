美國時隔三年制裁同一家中國企業及個人 韓媒揭其意圖

美國財政部曾於2016年對中國丹東鴻祥實業發展有限公司與該公司4名高管提出制裁，此次在與中朝重啟談判期間再次對上述企業和個人提出制裁，施壓意圖明顯。

中國丹東市位於東北亞的中心地帶，作為中朝邊境城市引人關注。（VCG）

美國司法部7月23日以違反對朝制裁為由，將「給朝鮮軍事計劃提供幫助」的中國丹東鴻祥實業發展有限公司與該公司4名高管告上法庭。

美國司法部在發佈的公告中稱，丹東鴻祥實業發展有限公司通過其20多個空殼公司，涉嫌幫助隱藏非法金融交易，讓朝鮮的實體獲利，這些實體和殺傷性武器的擴大化有關聯。此外，該公司法人馬曉紅、總經理周建舒（音譯）、副總經理洪錦花（音譯）、財務部主任羅傳旭等4名高管也受到指控。

法新社7月23日報道進一步透露，受到指控的4人曾向「參與朝鮮軍事計劃」的朝鮮光鮮銀行（KKBC）提供幫助。這家銀行自2009年以來受到美國製裁，就不再有權使用美國金融機構服務或使用美元進行交易。但丹東鴻祥公司藉助其空殼公司幫助朝鮮光鮮銀行、與朝鮮第一大軍火商朝鮮礦業發展貿易公司有聯繫的端川商業銀行、朝鮮東新國際貿易有限公司等實體。

美國司法部助理檢察長德默斯（John Demers）表示，若相關指控成立，這四名高官或將面臨最高45年監禁和175萬美元的罰款。

另一位助理檢察長本茨科斯基（Brian Benczkowski）表示，任何通過美國銀行系統、密謀與受制裁的大規模殺傷性武器擴散國做生意的中國公司應三思而行。

韓國《東亞日報》7月24日報道，美國財政部曾於2016年9月以向朝鮮提供核開發相關物資為由，對丹東鴻祥公司及馬曉紅等4人進行制裁。根據財政部當時的措施，馬曉紅等4人在美國的資產被凍結，這是當時美國政府就朝核問題對中國企業和個人發動的首次「二級制裁（第三方抵制）」。

中國政府當時採取凍結相關人員資產措施，但《紐約時報》曾於2018年1月報道稱，馬曉紅等人的行蹤不明，實際上是否被逮捕並不清楚。而此次在推進與朝鮮無核化實務協商及同中國重啟貿易談判之際再次對上述企業和個人實施制裁，美國有意向朝鮮、中國施壓的意圖十分明顯。