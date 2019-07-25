【京阿尼】死難者身份全確認　名單或需待喪禮結束後才公開

京都動畫縱火案距今一星期，現場繼續有前來悼念的人獻花。繼消防完成初步調查，警方亦表示成功確認全部34名死者身份，正陸續讓家人領回遺體。

京都動畫第一工作室7月18日遭縱火，造成包括縱火者34人死，35人傷慘劇。日本放送協會（NHK）報道，日本警方今天終於完成34名死難者身份鑑別，正陸續讓家人領回遺體。

至於另外35名傷者，仍有16人情況嚴重，其中包括縱火疑犯青葉真司。報道指他仍因嚴重燒傷，在深切治療部留醫。警方已取得拘捕令，準備落案控告他放火及謀殺。

京都動畫透過律師表示，死難者名單無意在喪禮結束前公開。（京都動畫官網截圖）

死者名單不會在喪禮結束前公開

京都動畫21日透過律師發表聲明，表示不希望傳媒實名報道死難者消息，並指在喪禮儀式結束前，無意公開遇難者名字。因此相信，正式的死難者名單不會在短期內公開。

至今已籌款過千萬

由美國動畫代理公司Sentai Filworks發起的籌款活動「Help KyoAni Heal」，至今已籌獲超過200萬美元（約1500萬港元）的善款。而京都動畫亦在24日，開設户口供捐款者直接存户，並稱所有款項將用於支援傷者及慰問死難者家屬，以及公司重建的用途。

京都動畫社長八田英明在25日公開表示，非常感謝世界各地的慰問，並稱今後必定會重返製作，帶給人們夢想與希望的動畫。