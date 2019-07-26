愛爾蘭總理：希望英首相還未選擇無協議脱歐

約翰遜7月25日首度以英國首相身份發表演説闡述執政目標後，愛爾蘭總理瓦拉德卡當天説，歐盟在「補底方案」一事上底線不變。他目前還不清楚約翰遜是否選擇「無協議脱歐」，但指此事只能由倫敦政府決定。

包括歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）、歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）及愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）對約翰遜有關撤銷愛爾蘭「補底方案」或重新談判的提議，都是毫不含糊地予以拒絕。

瓦拉德卡25日表示，約翰遜演説內容給予他的印象是，他不只想刪除「補底方案」，更是建議就一個「全新、一個對英國更好的方案」進行談判。而瓦拉德卡説：「這將不會發生。」

約翰遜7月25日首度以英國首相身份發表演説（Reuters）

他強調歐盟理事會（European Council）無意在10月12日前舉行會議，「任何有關可能在數周或數月就一全新協議談判的暗示，都不存在於現實世界。」這對於不止一次公開表示歐盟有可能跟英國就脱歐協議再談判的約翰遜來説，無疑是一記耳光。

他説，如英國不能接受「補底方案」，英歐將不會有脱歐協議，也不會有隨後的貿易協議。他指約翰遜提倡廢除方案，便是在提倡「無協議脱歐」。

瓦拉德卡指出，沒有「補底方案」，便不會有脱歐協議、不會有過渡期、沒有實施的階段；在所有事情得以解決之前，亦不會有自由貿易協定。

瓦拉德卡稱仍期待與約翰遜會面，亦會聆聽他闡述其立場，但他説英國會在有協議或無協議情況下脱歐，是由倫敦政府決定。

「補底方案」是確保愛爾蘭島不會出現「硬邊界」，以免破壞北愛及愛爾蘭得來不易的和平。方案規定若「脱歐」過渡期結束之前歐盟和英國仍未達成全面的貿易協議，北愛將留在歐盟單一市場與關税同盟，以避免當地與愛爾蘭之間出現「硬邊界」。不過英國「脱歐派」擔心方案是變相令英國永遠被歐盟法規束縛。