約翰遜與愛爾蘭瓦拉德卡的對話　實際並非如此「友好」

英國新首相約翰遜7月30日致電愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar），就脱歐問題交換意見。約翰遜承諾即使最終出現無協議脱歐，北愛爾蘭和愛爾蘭之間都不會出現硬邊界。 儘管官方消息表示兩人的對話友好，但有分析指實際上背後隱藏危機。

愛爾蘭總理瓦拉德卡，與約翰遜通電話，就脱歐問題交換意見。（Getty Images）

在對話中，瓦拉德卡表示英國需尊重2018年與歐盟達成的脱歐協議，約翰遜則強調要在10月31日退出歐盟。約翰遜在1天前才在訪問蘇格蘭時稱舊脱歐協議「已死」，歐盟必須摒棄舊「補底方案」才能重啟談判。兩人的訴求實際南轅北轍。

愛爾蘭拒絕設下邊界

愛爾蘭與北愛爾蘭的問題是英國脱歐中的焦點，但在討論與邊界相關的問題時，外界似乎忽略了愛爾蘭政局本身，及愛爾蘭的民族主義藴釀。

愛爾蘭最大反對黨共和黨發言人錢伯斯（Lisa Chambers）表示，共和黨希望瓦拉德卡能保持強硬，並指責約翰遜只會敲打桌子不會改變。共和黨對約翰遜拒絕與歐盟無條件談判的立場表示反對。

有分析指瓦拉德卡正陷入英國與愛爾蘭的政治旋渦之間，若瓦拉德卡妥協放棄補底方案，他將很可能在國內反對聲中淹沒。執政愛爾蘭統一黨堅持不容許與北愛爾蘭劃設邊界，瓦拉德卡在邊界立場上難有妥協餘地。

邊界的出現可令愛爾蘭局勢陷入政治甚至局勢緊張的危機。（Getty Images）

愛爾蘭紛爭或再現

實際上，愛爾蘭支持英國留在歐盟關税區，加上歐盟傾向支持愛爾蘭，愛爾蘭對補底方案的立場是堅定的，這正好是約翰遜最為抗拒的地方。這意味着除非約翰遜能拿出既能摒棄補底方案，亦能防止劃設邊界的方案，否則歐盟及愛爾蘭將難以接受。

瓦拉德卡在電話中向約翰遜表示，補底方案對愛爾蘭的經濟與和平穩定事關重要。

這正是向約翰遜暗示，剔除補底方案可帶來巨大政治影響，甚至會破壞和平。無協議脱歐不僅衝擊愛爾蘭經濟，更可能讓愛爾蘭的紛爭再度出現，陷入混亂。

同屬共和派的新芬黨已表示，若兩地重新劃定邊界，將推動統一全國。新芬黨重來不承認倫敦政府對北愛的主權。

1月北愛爾蘭邊境城市德里發生汽車炸彈爆炸，當局懷疑可能由「新愛爾蘭共和軍」所為，讓人警剔愛爾蘭的和平可能因脱歐生變，約翰遜若強推無協議脱歐，或會為鄰國帶來災難。