白宮就中美上海談判發聲明　特意強調鍾山加入

中美第12輪貿易談判已經在上海結束，白宮就這次會晤發表了一份聲明，聲明特別指出中國的一位強硬派高官加入了談判。

白宮強調鍾山加入談判

中國國家通訊社新華社北京時間7月31日報道稱，7月30至31日，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）在上海舉行第12輪中美經貿高級別磋商。雙方按照兩國元首大阪會晤重要共識要求，就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流。雙方還討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購以及美方將為採購創造良好條件。

報道指出，中國商務部部長鍾山，中國人民銀行行長易綱，中國國家發展改革委副主任寧吉喆，中央財辦副主任、財政部副部長廖岷，中國外交部副部長鄭澤光，中國工業和信息化部副部長王志軍，中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文參加磋商。

報道指出，雙方將於9月在美舉行下一輪經貿高級別磋商。

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針對這輪會晤，白宮7月31日也發表聲明稱，2019年7月30及31日，由美國貿易代表萊特海澤和財政部長姆努欽帶領的美國貿易談判團隊前往中國上海，討論美中貿易關係。

白宮的聲明還突出了鍾山。聲明稱，劉鶴帶領中國談判團隊，其中包括中國商務部部長鍾山以及其他官員。

聲明指出，雙方討論了諸如強制技術轉讓、知識產權、服務業、非關税壁壘和農業等話題。中方確認了他們增加購買美國農業出口產品的承諾。會晤是具有建設性的，並且我們預期就一份可強力執行的貿易協議的談判於9月初在華盛頓繼續。

鍾山被視為強硬派

早在鍾山7月初加入劉鶴與美方代表通話時，他就引起了美方的關注。《華盛頓郵報》當時報道稱，中國談判隊伍出人意料的洗牌使得特朗普政府愈來愈擔心與中國達成協議的前景。一些白宮官員將鍾山視為強硬派。

報道稱，鍾山突然走向前台是發生在中美貿易談判破裂的兩個月後。美國中情局（CIA）前中國問題分析師懷爾德（Dennis Wilder）説：「我相信他收到的指示是對美國更加強硬。」

白宮前首席策略師班農（Stephen K. Bannon）説，鍾山是強硬派中的強硬派。

美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的專家甘思德（Scott Kennedy）説，鍾山更加突出的地位意味着中國對在對話中解決美國的擔憂失去了興趣。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）雖然沒有點名鍾山，但是幾個星期以來多次警告説，讓新的強硬派加入中方代表團會讓達成協議變得更加艱難，因此有可能導致特朗普（Donald Trump）加徵更多的關税。

但是，也有一些中國問題專家稱特朗普政府對於小小的人員變動過度反應了。白宮前貿易顧問威廉斯（Clete Willems）説，就像美國團隊裏有萊特希澤和姆努欽一樣，北京也有自己的鴿派和鷹派。

他還説，如果中國國家主席習近平想要達成一份協議，他需要讓兩方人員都加入。