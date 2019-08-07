美國駐俄大使洪博培突然辭職 原因分析

美國日前對俄羅斯又實施了新一輪制裁，美俄關係進一步惡化，在此背景下，美國駐俄大使提出辭職。他辭職的原因也備受關注。

美國駐俄羅斯大使洪博培（Jon Huntsman）8月6日致信美國總統特朗普（Donald Trump），正式提出辭職。

洪博培在信中說，當今美俄關係正處在「歷史上的艱難時期」，作為美駐俄大使「我已竭盡全力」。洪博培表示，在他的任期內，美駐俄使館人員面臨前所未有的困難，例如被驅逐、強制離開以及其它阻礙。他向所有經歷了這些困難和挑戰的外交官表示感謝。

洪博培還說，對於未來俄羅斯威脅到美國及盟國利益的行為，美國要繼續抗爭到底。但儘管兩國間存在許多不可調和的矛盾，但依然有共同的利益，例如在反恐、軍備控制等方面。他同時希望兩國可以加強在人文領域交流。

洪博培表示，他的辭職將於10月3日生效，將給予總統足夠時間選擇繼任者並且完成交接工作。他表示，辭職後將回到美國，「重新履行家庭責任」。

現年59歲的洪博培曾於2005年至2009年擔任猶他州州長，在2009年至2011年擔任美國駐中國大使。特朗普上任後，將其任命為美國駐俄羅斯大使。

俄羅斯塔斯社援引俄外交部人士的話說，洪博培是「很專業的」外交官，但「受美國國內政治環境影響」，兩國很難改善雙邊關係。

俄新社6日援引俄政治學家、美國問題專家德羅布尼茨基的話說，這並不是一次「緊急操作」，此前就曾出現過種種迹象，洪博培的辭職原因可以從兩個方面來剖析。

德羅布尼茨基分析說，首先，洪博培曾於2014年至2017年間擔任大西洋理事會主席，而大西洋理事會即將被俄羅斯列為「不受歡迎」的組織，這樣看來，原因顯而易見。

其次，德羅布尼茨基表示，「洪博培被任命（為美駐俄大使）本身就被看作是（美國）與俄羅斯外交的某種橋樑。洪博培做出了一些成績，但顯然，特朗普想要的更多，這是眾所周知的事實。現在，時代變了，這個位置需要別人（接替）。」

與此同時，據美國有線電視新聞網（CNN）6日報道稱，洪博培曾在2005年至2009年間擔任美國猶他州州長一職，有人猜測，他此次遞交辭呈與計劃競選猶他州州長有關。

此外，CNN還透露，特朗普和俄總統普京（Vladimir Putin）在上週的通話中曾談到，美國需要一位新駐俄羅斯大使，但是兩人並沒有談及任何潛在人選的名字。