巴基斯坦全境影院禁放印度電影　還有航班火車印度製造連連被禁

巴基斯坦強烈抗議印度升級克什米爾地區衝突，8月7日、8日不停切斷雙邊往來關係，對印方大使級別官員、貿易、航班、「友誼快車」號鐵路還有電影，均不歡迎。

《印度時報》消息稱，一名高級官員當地時間8月7日表示，政府已在印控克什米爾地區查謨和克什米爾邦，武力逮捕超過100名示威者。印度眾議院6日以370票對70票通過法案，將印控克什米爾拉達克地區自治區轉為兩個「中央直轄區」。此前5日，印度宣布廢除憲法第370條，取消曾賦予印控克什米爾地區自治的特殊權利。

巴基斯坦方面，英國路透社消息稱，伊斯蘭堡新聞發言人當地時間8月8日宣布，巴基斯坦全境電影院嚴禁播放印度電影。被禁的還有航空、鐵路通道以及貿易往來。

《耶路撒冷郵報》消息稱，巴基斯坦鐵道部長拉希德（Sheikh Rasheed）8月8日在新聞發佈會上宣布，巴方已經決定暫停巴基斯坦城市拉哈爾與印度首都新德里之間的「友誼快車」（Samjhauta Express）號鐵路通道。

拉希德說：「只要我還是鐵道部部長，『友誼快車』就不能運營。」此前一天7日，《印度時報》消息稱，巴基斯坦當天宣布關閉部分領空，將對印度的空中飛行通道關閉，讓印度航班繞道飛行。印度航空每天大約有50架次航班經過巴基斯坦領空前往美國歐洲和中東地區，巴方舉措將使每次航班延遲抵達目的地約12分鐘。而印度和巴基斯坦9條航線中的3條也已關閉。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）消息則稱，伊斯蘭堡發表聲明說，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）辦公室8月7日表示，將降級與印度的外交關係，伊姆蘭·汗下令「激活全部外交通道，曝光印度種族歧視的殘暴政權以及踐踏人權的罪行。」首先，立即中斷與印度的貿易往來。接下來，巴基斯坦外交部發表聲明說，正式驅逐印度駐巴基斯坦高級專員（大使級別外交官），並召回巴基斯坦駐印度對應官員。