特朗普被指首度承認關税負面影響　貿易戰何時結束引關注

美國8月13日決定推遲對中國部分商品的徵税計劃，特朗普稱是為了不影響美國消費者過聖誕節。法媒稱，這是特朗普首次明確承認了關税對美國的負面影響。

特朗普頻頻對中國施壓，想讓中國在貿易談判中做出讓步。（Getty）

綜合媒體8月13日報道，中國國務院副總理劉鶴於北京時間8月13日晚與美國貿易代表羅萊特希澤（Robert Lighthizer）和美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）通話，美國總統特朗普（Donald Trump）稱此次通話氛圍十分融洽且富有成效。

不久之後，美國貿易代表辦公室發佈聲明，決定延遲對部分中國貨品類別加徵10%的關税，時間由原來9月1日，推遲至12月15日。此外，基於對健康、安全、國家安全及其他因素的考慮，有一些中國貨品直接可獲剔除於加税名單之外，將免去10%的額外關税。

對於此次推遲部分關税的原因，特朗普稱是為了防止部分關税在聖誕購物季影響美國消費者。

法新社評論稱，這是特朗普首次如此明確地承認貿易戰對由美國消費者主導的美國經濟的負面影響，此前特朗普一直宣稱貿易戰對美國不會有任何負面影響，只會讓美國更強大。

美國《商業內幕》網站刊登題為《為何中美貿易戰有可能持續到2021年》的文章稱，在經濟學家看來，中美兩大世界經濟體之間的貿易爭端可能會一直持續到2021年。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）首席經濟學家伊恩·謝潑德森（Ian Shepherdson）說：「我們越來越傾向於認為北京的最佳解決方案可能是等到2020年美國大選之後，與一個前後立場保持一致的新政府進行談判。」

謝潑德森接着指出：「但等待特朗普連任失敗對北京來說也是一種賭博，因為特朗普可能會被鼓勵向中國施加更大的壓力。」

他補充道：「美國對中國商品的關税有可能會繼續增加，導致局面更為惡化。然而，與美國不同的是，中國在未來一年有擴大內需的能力，這將抵消貿易戰的影響。」

謝潑德森最後總結道：「特朗普明年可能會讓中國的日子更艱難，但他無法強迫中國領導人坐在談判桌旁。」

美國跨國投資銀行與金融服務公司高盛集團（Goldman Sachs Group）8月11日表示，對中美貿易戰導致經濟衰退的擔憂正在加劇，高盛不再期望美中世界兩大經濟體之間會在2020年美國總統大選前達成貿易協議。

俄羅斯衛星通訊社7月曾評論稱，從北京的角度來看，特朗普政府秉持的施壓政策沒有奏效。貿易談判過程只能建立在互相讓步和共識的基礎之上。因此特朗普堅持自己慣用施壓手段的時間越長，距離達成建設性進展的時間就越長。

中國南京大學國際關係研究院副教授鄭安光認為，中國不會故意去採取拖延戰術。他指出，因為中國本身是誠心誠意地在跟美國進行談判，希望雙方能夠解決問題。但是目前的問題就在於特朗普在不斷地使用極限施壓的方式，而使用這種方式往往會獲得適得其反的效果。

美國政府近日將中國列為匯率操縱國後，中美貿易戰形勢持續惡化，白宮推遲加税計劃的決定為貿易戰的進一步升級提供了喘息機會。但特朗普8月13日還指責中國沒有兑現承諾購買美國農產品，並再度威脅將在「必要時」離開世界貿易組織。