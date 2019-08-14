對華徵税計劃有變　西媒：特朗普意識到錯誤使用舊伎倆

美國此前宣布將於9月1日開始對中國另外3,000億美元的商品徵税，但是8月13日突然宣布將取消對部分產品徵税，同時還推遲對另外一些產品徵税的時間。西方媒體對此議論紛紛。

3000億商品徵税計劃有變

美國貿易代表辦公室8月13日發表聲明說，把某些將加徵關税的中國商品從清單中剔除，某些商品則被推遲到年底才開徵關税。

聲明稱，10%的新關税將在9月1日如期加徵。由於健康、安全與國安考量，某些商品將從清單上被剔除，不會被加徵關税。有些商品將被推遲到12月15日才被加徵關税，包括手機、手提電腦、電玩主機、某些玩具、電腦顯示幕、某些衣服鞋子等等。

當天，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）以及財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通了電話。根據中方的聲明，中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加徵關税問題進行了嚴正交涉。雙方約定在未來兩週內再次通話。

美國取消和推遲了部分關税，中國似乎也釋放了一些善意。針對這次通話，美國總統特朗普（Donald Trump）13日在推特（Twitter）上還說，和以往一樣，他們（中國）說會大量購買美國農民的產品。但是到目前為止，他們並沒有像他們所說的那樣去做。或許這次會不一樣。

特朗普當天還對記者們說，通話非常富有成效，中國想做一些事情。「我認為，他們想要做一些大事。」

對於推遲徵收關税時間，特朗普說，因為擔心關税影響聖誕節購物，所以推遲關税，但他強調關税是中國在支付，而非美國人民。特朗普並說他對美中達成貿易協議一直保持樂觀。

西媒評論：特朗普承認錯誤 訴諸慣用伎倆

《華爾街日報》8月13日報道稱，特朗普說推遲加徵關税是因為聖誕節，防止給美國消費者帶來影響。但據瞭解這一決定的美方官員透露，還有其他一些影響因素，包括本月貿易緊張局勢升級之際美國股市於近期陷入震盪。7月底在上海舉行的貿易談判結果令人失望，拖累美國股市下挫，到周二開盤前道指已跌逾千點。

美國全國商會國際事務負責人薄邁倫（Myron Brilliant）表示，美國暫緩加徵關税，增強了中美就美國農產品和華為事宜達成有限協議的可能性。他說道：「這給予雙方更多的斡旋空間，因為他們都尋求重回正軌。」美國全國商會在關税問題上一直反對特朗普政府的做法。

報道稱，但一位參與了談判的美國官員表示，國準備下個月在華盛頓與中國進行面對面會談。但該官員還稱，如果中國繼續抵制為確保對美企提供公平競爭環境的結構性改革，這些談判不會有任何結果。

美國之音稱，根據美國貿易代表辦公室公布的清單，被推遲到12月15日加徵關税的中國商品包括，手機、電腦、學校與辦公室文具等。另外還有許多與節日相關的商品，如聖誕掛飾、煙花、卡片、相簿、寵物玩具、月曆、電玩等。此外還有許多民生用品，如西裝、洋裝、襯衫、浴袍、睡衣、T-恤、領帶、手套、手錶等服飾，也有塑膠製、竹製、木製餐具、水床、床單、鞋子、瓷器、鍋碗瓢盆等。這些東西都是美國人在感恩節後的「黑色星期五」，以及年底的聖誕節之前，會大肆採購的東西。

《紐約時報》13日報道稱，特朗普此前針對中國進口商品的關税經過精心設計，它們打擊企業的方式是普通美國人一般注意不到的。但他本月宣布對價值3,000億美元中國商品加徵10%的關税，意味着消費者將很快更為直接地體會到貿易戰帶來的痛苦。13日，特朗普承認了這一點。《華盛頓郵報》13日也說，特朗普終於承認，他的關税也會打擊美國的消費者。

但是，英國《衛報》稱，三菱日聯摩根士丹利證券的資深市場分析師井上敬太（Kenta Inoue）說，這似乎是美國總統特朗普的慣用伎倆，當美國股市表現良好時，他就向中國施壓。當美國股市表現不好時，他就選擇妥協。

Plumb基金首席投資官普拉姆（Tom Plumb）表示，不太可能達成重大協議，但是我們可能會看到雙方做出小的讓步。

與此同時，美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站則說，華爾街的專家說，在對華關税上退縮了，特朗普暴露了美國能夠承受多少痛苦，中國可能會利用這些。

知名華爾街大淡倉查諾斯（Jim Chanos）說，中國國家主席習近平或許會將這視為一個信號，即在足夠的壓力面前，美國或許會妥協。