喀麥隆海域有船隻遇襲　外交部證實沒有中國公民被綁架

中國外交部領事保護中心官方微博消息，據駐喀麥隆使館向當地有關部門核實，沒有中國公民被綁架。此前法國傳媒8月16日引述一名安全部門成員和港口官員報道，兩艘商船15日於喀麥隆水域遭到攻擊，9名中國船員和8名烏克蘭船員被綁架。

圖為喀麥隆南部杜阿拉（Douala）的港口。（AFP）

杜阿拉（Douala）一名不願具名的港口官員指，攻擊很有可能是來自尼日利亞的海盜。

早前有報道引述喀麥隆海軍消息人士指，亞洲和歐洲船員於喀麥隆南部港口杜阿拉對開的幾內亞灣（Gulf of Guinea）被綁架，喀麥隆部隊已展開搜索行動。

國際海事局（International Maritime Bureau）局長鍾諾埃爾（Noel Choong，音譯）指，其中一艘船為多用途的德國船隻，掛有安提瓜和巴布達的國旗，船上總共有12名亞洲和歐洲船員。而另一艘船為由希臘管理的散貨船，掛有利比裏亞國旗，有21名亞洲船員。

幾內亞灣位於利比裏亞至加蓬一帶，經常有海盜出沒，亦時有石油盜竊、非法捕魚以及販賣人口和毒品等罪案發生。7月10日，10名土耳其船員從杜阿拉前往阿比讓（Abidjan）途中，亦於幾內亞灣被海綁架。

中國外交部領事保護中心官方微博「領事之聲」發文表示，駐喀麥隆使館正緊急聯繫喀有關部門核實了解情況。