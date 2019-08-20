意大利總理孔特辭職　斥副總理出賣政府以謀政治利益

意大利政局持續不穩，聯盟政府瀕臨分裂邊緣。參議院8月20日表決對總理孔特的不信任動議。孔特會在表決前發表講話，並宣布辭職。

薩爾維尼（後）對孔特（前）發起不信任動議。（AFP）

有關不信任動議由大利副總理、極右聯盟黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）發起。孔特（Giuseppe Conte）表決前會在國會就目前的政治危機發表講話。

他在講話中指摘薩爾維尼試圖拖累執政聯盟，以謀取個人及政治利益，使國家面臨金融不穩定的風險。坐在孔特旁邊的薩爾維尼則時而搖頭，時而翻白眼。孔特在講話後宣布辭職。

在孔特講話前，執政聯盟「五星運動」（5-Star Movement）領袖迪馬約（Di Maio）在Facebook發文感謝這位總理：「無論發生什麼，我都想告訴你，能夠在這個政府中一起努力是種榮幸。」迪馬約的發文，亦標誌着意大利聯合政府即將結束。

薩爾維尼尋求透過不信任動議，解散聯合政府，好讓他挾着人氣提早在10月舉行大選，繼而成為意大利新領袖。

薩爾維尼及極右聯盟黨近月的支持度在民調中飆升，預料能獲得約38%選票，並與其他右翼政黨結盟。為此他甚至答應五星運動的請求，同意將國會議員人數從945人大幅削減至600人，以重組議會版圖。

前民主黨總理倫齊（Matteo Renzi）指政府準備在2020年制訂預算案前大選是「瘋狂的舉措」，呼籲先成立看守政府。