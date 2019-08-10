【新聞背後】意大利兩黨因高鐵徹底內訌　副總理形勢好急求大選

意大利再有政治動盪，執政聯盟中的極右政黨聯盟黨（League）與民粹政黨「五星運動」（5-Star Movement）嚴重內訌，聯盟黨不斷要求提早大選，雙方鬧翻的最後導火線，其實是一個數十億歐元的高鐵項目。

聯盟黨目前在民調領先，黨魁兼意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）心急想盡快大選，但還要看總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）的取態。

意大利的高鐵計劃連接都靈市與法國里昂。圖為都靈市（Getty Images）

意大利聯合政府為何崩裂？

雙方關係的最後稻草是一個高鐵項目，鐵路連接意大利北部城市都靈（Turin）與法國的里昂（Lyon），當中要建造一條貫穿阿爾卑斯山的隧道，長達58公里。但是執政聯盟內的兩黨，對此計劃的立場一直分歧，五星運動堅決反對，批評造價過高又會損害環境，但聯盟黨則支持計劃，認為可以帶動就業與經濟。

兩黨立場的不同，也源於聯盟黨的勢力主要在北部，故此特別支持在北部興建高鐵，縮短來往法國的車程時間，但五星運動的勢力範圍則在南部。

意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）心急想盡快大選（Getty Images）

薩爾維尼會如願嗎？

聯盟黨目前在民調形勢大好，薩爾維尼想提高自己的勝算，希望盡快大選，但目前面對2個阻礙，其一是意大利國會還在放暑假，本來9月前不開會，薩爾維尼則想急召議員返回羅馬，盡快通過他所屬政黨向總理孔特（Giuseppe Conte）發動的不信任動議。

意大利只有總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）有權解散國會（Getty Images）

另一阻礙更是總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella），意大利現時只有總統有權解散國會，故此薩爾維尼也試圖向馬塔雷拉施壓，表明執政聯盟內部分歧難以化解，大選是唯一出路，但馬塔雷拉未必會如他所願，他反而強調政府應該要在9月底前，完成制訂財政預算案並向歐盟提交計劃。