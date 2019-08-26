G7峰會有「火藥味」　特朗普被指與其他國家領袖爭執

美國總統特朗普（Donald Trump）此前表示，希望讓俄羅斯重返七國集團（G7），在G7中引起爭議。而在G7峰會期間，特朗普甚至因這一問題與其他與會國領導人爆發爭執。

據英國《衞報》援引外交消息人士的話報道稱，特朗普8月25日因讓俄羅斯重返G7的主張，而與其他領導人在法國比亞里茨G7峰會上發生爭執。

此前歐盟（EU）機構中的消息人士對俄羅斯衛星通訊社表示，G7領導人在比亞里茨的晚宴後討論可能邀請俄羅斯重返G7的問題，但未就莫斯科「回歸」問題達成一致。

據出席比亞里茨峰會的外交人士說，特朗普與G7其他領導人因俄羅斯重返該集團的問題發生爭執。他拒絕接受G7應仍然是自由民主國家聯盟的論點，並堅持認為俄羅斯應返回。

G7峰會：美國總統特朗普被指在G7峰會上與其他領導人爆發爭執，圖為他8月26日與德國總理默克爾舉行雙邊會議時講話。（AP）

同時，只有意大利總理孔特（Giuseppe Conte）支持美國領導人的主張，孔特已辭職但仍代表該國出席峰會。日本首相安倍晉三持中立立場。其他國家堅決反對這一提議。

此前，特朗普同意了法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）提出的邀請俄羅斯參加2020年美國G7峰會的建議。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄方認為同G7國家的任何接觸都是有益的，不排除恢復G8模式。與此同時，德國總理默克爾（Angela Merkel）將恢復G8模式的問題與烏克蘭問題解決方案的進展相掛鈎。

G7成員包括美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本，1997年因俄羅斯加入而變為八國集團（G8）。2014年烏克蘭危機爆發後，原G7成員拒絕以G8形式舉行會議，並重新舉辦G7峰會。

G7峰會：美國總統特朗普被指在G7峰會上與其他領導人爆發爭執，圖為他8月26日出席工作會議。（AP）

特朗普8月20日表示，支持俄羅斯重新參與目前的G7，恢復G8的機制，讓俄羅斯參與G8「更加合適」。但俄羅斯冷待特朗普的提議。據塔斯社報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitri Peskov）當地時間8月22日表示，俄羅斯現在無意重返G8機制。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）同日表示，G7成員最好先就G8機制的未來統一立場，而不是發表互相衝突的言論。

俄羅斯衛星通訊社的報道指出，俄羅斯與西方國家的關係因烏克蘭和克里米亞局勢而惡化，西方指責俄羅斯入侵，並發起制裁。俄羅斯多次強調本國既不是烏克蘭衝突的參與方，也不是明斯克調解協議的主體。莫斯科2014年8月6日以改為向其他國家進口回擊制裁，並多次表示以制裁語言與俄對話效果必將適得其反。