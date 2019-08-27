G7峰會落幕美伊關係或現曙光　馬克龍主場盡展外交手腕

七國集團（G7）峰會曲終人散，「主人家」法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）一改峰會傳統，決定不會有任何宣言，他亦在會上大展外交手腕，為一眾與會領袖帶來驚喜，更令差不多陷入敵對邊緣的美伊關係重現曙光。

與上次在加拿大舉行的情況相比，這次峰會最大的變化可能是美國總統特朗普（Donald Trump）的態度，他當時不但拒絕簽署共同宣言，更提早離開會場。相隔一年，外界擔心不歡而散的場面可能再次出現，不過取而代之的卻是特朗普留在峰會的最後一刻，而且與馬克龍有講有笑。到底馬克龍在會上展現甚麼功架？

美國總統特朗普和法國總統馬克龍在G7峰會聯合記者會上擁抱，後者以這次峰會當成展現外交手腕的主場，為法國在外交舞台上爭取印象分。（Reuters）

馬克龍令特朗普「轉風向」？

馬克龍以「無意義」形容共同宣言，除了是重提特朗普上次拂袖而去的原因，他亦無需侷限於早已協定的議題，令他可以在峰會「放手一搏」，其中邀請伊朗外長Javad Zarif到訪更是史無前例。

Javad Zarif現身G7峰會現場前，特朗普否認支持馬克龍代表G7與伊朗對話，不過他的態度在26日有明顯轉變，稱知道Javad Zarif的來訪，並同意馬克龍邀請對方，認為這並非對自己的不尊重表現。

馬克龍與特朗普一同出席記者會時，就為這個舉動解畫，強調是由法國邀請伊朗外長到訪，並不代表整個G7。事實上，馬克龍一直有意化解美伊之間的緊張關係，稱兩國領袖會有面對面對話的一日，更指會面可能在數周內舉行。

伊朗外長Javad Zarif應法國總統馬克龍邀請，旋風式訪問G7會場，並與英、德官員會面。雖然他沒有與美國官員碰面，馬克龍認為美伊首腦會有舉行會談的機會。（Javad Zarif Twitter圖片）

馬克龍的「忍辱負重」終獲回報

對於華府的另一場「破冰會談」，特朗普似乎認同馬克龍的想法，指如果情況許可他會同意舉行，但強調伊朗需要先做好自己本份。不過與特朗普早前批評法國，稱「沒有人可以代表美國與伊朗對話」的強硬立場相比，美伊關係或確實有望緩和。

雖然這次G7峰會沒有發表共同宣言，特朗普稱大家在會上沒有爭拗，各方都顯示團結。他亦與經常不和的德國總理默克爾（Angela Merkel）有多次微笑互動。不過後者對於馬克龍期待美伊首腦會談在短期內舉行不感樂觀，認為兩國還有很長的路要走。

無論如何，馬克龍確實在伊朗問題上，成功利用G7峰會稍為緩和華府和德黑蘭之間的不信任感，因此連英國首相約翰遜（Boris Johnson）都大讚馬克龍漂亮地解決難題，因此相信法國將來在國際事務上，可能會更積極擔當中介人角色。