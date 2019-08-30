美宣布在哥倫比亞設立新機構 取代駐委內瑞拉大使館

美國國務院8月28日宣布在哥倫比亞首都波哥大開設委內瑞拉事務代表處（VAU），藉助這個臨時「駐委大使館」繼續支持委內瑞拉反對派奪權。

美國想要推翻馬杜羅政權，美國與委內瑞拉關係持續緊張。（Reuters）

路透社8月28日報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月28日宣布在委內瑞拉的鄰國哥倫比亞首都波哥大成立取代美國駐委內瑞拉大使館的新機構。

蓬佩奧在一份聲明中表示：「VAU是美國政府對委內瑞拉的臨時外交辦事處，它位於美國駐哥倫比亞波哥大的大使館，是在美國國會兩黨的支持下成立的。」

今日俄羅斯網站（RT）稱，這個新機構將取代已基本不存在的美國駐委內瑞拉大使館，並且它只會與華盛頓支持的反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido）進行對接交流，不會與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）領導的合法政府進行溝通。

RT還分析了美國選址哥倫比亞的原因，一直以來，哥倫比亞都是委內瑞拉反政府運動在南美洲最活躍的支持者。

自2010年以來，美國一直沒有駐委內瑞拉的正式大使。而如今宣布成立的新機構VAU，將由此前美國駐委大使館的臨時代辦詹姆斯·斯托裏（James Story）繼續掌管。斯托裏也是繼委內瑞拉國內局勢惡化後，於2019年3月從美國駐委使館撤出的最後一批美國外交官之一。

委內瑞拉總統馬杜羅2018年5月贏得連任，2019年1月就職。反對派控制的議會拒絕承認。2019年1月23日，委內瑞拉議會主席、反對派成員瓜伊多自任「臨時總統」，獲得美國承認。美國隨後承認，馬杜羅隨即宣布與美斷交，關閉委內瑞拉駐美國大使館及領事館。

此後，美國向哥倫比亞東北部邊境城市庫庫塔運送數百噸物資，並不斷施壓要求委在2月23日前接受這些「人道主義援助」。委內瑞拉政府拒絕接受並要求美國取消對委制裁，同時指責美方的「人道主義援助」是為軍事幹預做準備。

委內瑞拉政府3月12日決定不再延長美方外交人員在委內瑞拉境內停留期限，美國使館外交人員同月全部撤離，包括斯托裏。