伊朗衛星發射場爆炸　特朗普公開衛星影像引洩密疑慮

美國總統特朗普8月30日發布相片，顯示位於伊朗塞姆南省的霍梅尼航天中心發生爆炸，發射衛星失敗。外界質疑特朗普披露機密，但總統後來辯稱自己有權公開相片。

特朗普表示，伊朗為發射使者號（Safir）火箭作最後準備時出現災難性事故，美國並不牽涉其中。他祝伊朗好運，能夠找出發生事故的原因。

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

特朗普事後向記者表示，自己有權發布相片，並指伊朗原本要發射一枚巨大的導彈，但事情並未如願，強調與美國無關。

中央情報局（CIA）前衛星影像分析員埃丁頓（Patrick Eddington）認為，特朗普公開的相片是由美國間諜衛星所拍攝。消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述一名美國國防部官員指，30日舉行的情報簡報會曾提到有關相片。

路透社引述一名伊朗官員指，火箭29日於發射台爆炸。一名美國官員也指，伊朗發射衛星失敗。星球實驗室（Planet Labs Inc.）和馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）所拍的衛星影像也顯示，發射台冒出黑煙。

馬克薩爾科技公司所拍的衛星影像顯示，發射台冒出黑煙。（AP）

有分析員認為，爆發與伊朗計劃發射衛星金星-1（Nahid-1）有關。據指，金星-1是通訊衛星，預計低軌道環繞地球運行兩個半月。半官方邁赫爾通訊社（Mehr）8月13日引述信息和通訊部長賈赫魯米（Mohammad Javad Azari Jahromi）指，金星-1已準備好移送至國防部，意味或即將發射。

報道傳出伊朗發射衛星失敗後，賈赫魯米31日發文，未有提到爆炸事件，但張貼自己和金星-1的合照，強調衛星完好無缺。