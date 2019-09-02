所羅門被曝欲與台灣斷交 最早本週公布決定

中美洲的薩爾瓦多、西非的布基納法索，和加勒比地區島國多米尼加共和國，在2018年相繼與台灣斷交。如今，台灣又傳出了新的外交危機。

英國路透社9月2日報道稱，台灣與所羅門群島的外交關係可能生變。所羅門國會委員會主席表示，所羅門群島已經成立了一個部長級團隊，準備與北京進行對話，甚至本週就有可能宣布與北京建交。

台灣當局面臨新一波斷交潮。（AP）

過去太平洋島國一直是台灣的外交據點，在目前17個邦交國中就有6個在這個區域。而所羅門群島自1983年以來一直承認與台灣的外交關係，不過近來不斷傳出所羅門群島有與北京建交的計劃。

該國外交關係議會委員會主席、反對派議員肯尼雷亞 （Peter Kenilorea）告訴路透社:「現在的政府和行政團隊確實有轉變（外交關係）的想法......政府在這方面所花費的金額說明了一切。」

報道稱，8月中旬，有8位所羅門群島部長和總理的私人秘書訪問北京。在那之前，還有一個負責評估與台灣關係的工作小組前往與中國建交的太平洋國家視察。肯尼雷亞說:「不難想象這個工作小組會做出什麼建議。」他所屬的相關專家小組將審核這些建議。

一位匿名的議員表示，工作小組和部長小組都明顯傾向和北京建交，但不排除會有出人意料的進展。

此前，《所羅門時報》曾於6月5日報道稱，所羅門群島外交部長馬涅勒（Jeremiah Manele）指出，是否將「外交承認」從台灣轉向中國大陸將在接下來的100天內給出答案。

針對是否受到外界施壓的質疑，馬涅勒回應稱：「這是一項主權決定，是所羅門群島政府關注的問題。在這方面，政府正在做全面評估，以便政府、核心成員和內閣能充分了解此事。」